Unbekannte beschädigen Wahlplakate und Laternenpfosten entlang der B 34 in Bad Säckingen

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Wahlplakate und Laternenpfosten in Bad Säckingen beschädigt. Eine Frau will mehrere randalierende Jugendliche gesehen haben. Die Polizei ermittelt.