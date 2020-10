von Vanessa Dai

In seiner jüngsten Sitzung hat der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg für eine neue Aufteilung des Dekanats gestimmt. Eine neue Verwaltungsstruktur soll den Gläubigen wieder mehr in den Vordergrund rücken. Außerdem standen der Jahresabschluss und der Doppelhaushalt 2020/2021 auf der Agenda des Pfarrgemeinderats.

Das Dekanat selbst stehe vor großen Veränderungen, war bei der Pfarrgemeinderatssitzung zu erfahren. So sollen die Kirchengemeinden geografisch neu zugeordnet werden. Insgesamt gehe es um 68 Pfarreien im Kreis Waldshut mit insgesamt mehr als 84 000 Katholiken. Pfarrer Peter Berg berichtete aus seinen 13 Jahren als Dekan der Seelsorgeeinheit und erklärte, dass es nicht immer einfach sei, vom westlichsten Punkt des Dekanats zum östlichsten zu gelangen. Es liegen mehr als 60 Kilometer dazwischen.

Informationsaustausch

Das Dekanat wirke als „mittlere pastorale Ebene“ zwischen den Pfarrgemeinden und der Erzdiözese Freiburg und sorge für den Informationsaustausch zwischen den Gremien. Um diesen in Zukunft noch weiter verbessern zu können, wurden mögliche Varianten der Aufteilung unter den Pfarrgemeinderäten besprochen. Für den Vorsitzenden Alexander Löw sei diese doch eher politische Entscheidung notwendig, um die Gläubigen der Pfarrgemeinden wieder weiter in den Vordergrund zu rücken. „Läuft die Verwaltung, können wir Jesus wieder in die Mitte unseres Handelns stellen“, sagte Löw.

Zwei neue große Kirchengemeinden

So entschied sich der Pfarrgemeinderat für die Aufteilung des Dekanats in zwei Pfarrgemeinden. Gemäß dem Vorschlag wird die westliche Kirchengemeinde 26 Pfarreien enthalten, die östliche 42. Doch endgültig sei diese Aufteilung noch nicht. Sie werde lediglich weitergeleitet und von der Diözese entschieden.

„Corona haut uns aus allen Gleisen“, stellte Dekan Peter Berg fest. Das Coronavirus stelle auch die Planung der kommenden Wochen vor große Herausforderungen. Doch Berg lobte die kreativen Lösungen der Gemeindeteams. So würden bereits Adventsgottesdienste im Freien geplant sowie Adventskonzerte. Man müsse positiv bleiben und aufgeschlossen für Neues, sagte Berg.

Der Pfarrgemeinderat begrüßte außerdem Karin Schöttler als neue Verwaltungsleiterin der katholischen Verrechnungsstelle Schopfheim und Pascal Kaiser als neuen Verwaltungsbeauftragten für die Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Die Verwaltungsleiterin lobte die gute Haushaltsführung ihrer Vorgänger. So konnte sie dem Pfarrgemeinderat einen positiven Jahresabschluss 2019 vorstellen. Das Haushaltsjahr habe die Kirchengemeinde mit mehr als 400.000 Euro abgeschlossen. So könne weiter in die Bausubstanzerhaltung investiert werden.

Dekan Peter Berg betonte, dass es auch in Zukunft wichtig sei, wirtschaftlich zu arbeiten. So könne auch das für den Doppelhaushalt 2020/2021 geplante positive Ergebnis erreicht werden. Aufgrund der sinkenden Katholikenzahlen werden auch die möglichen Mittel weniger. Laut des Dekans müsse man sich deshalb auch in Zukunft weiterhin auf die wichtigen Ausgaben konzentrieren. So werde auch weiterhin viel in die Instandhaltung investiert. Einer dieser Punkte sei das seit längerer Zeit geplante Behinderten-WC im St. Fridolinsmünster. Doch erweise sich die Suche nach geeigneten Handwerkern schwerer als gedacht und so werde dieser Posten auch wieder im neuen Doppelhaushalt zu finden sein.