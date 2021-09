von Michael Gottstein

Neben dem 2014 gegründeten Verein S.T.E.P. Uganda gibt es nun eine weitere feste Institution in Bad Säckingen, die Hilfsprojekte für Menschen in diesem afrikanischen Land, speziell in der Diözese Kasese, organisiert. Neun natürliche Personen und die römisch-katholische Kirchengemeinde als juristische Person gründeten am Freitag den Verein „Miteinander für Kasese“ und wählten Claudia Jacobasch zur Vorsitzenden und Irmgard Kläsle zu ihrer Stellvertreterin.

Blick auf die Anfänge

Die Wurzeln reichen etwa 35 Jahre zurück. Damals hatten einige Frauen die Idee, monatlich zu einem Frühstück mit Vortrag ins Pfarrheim einzuladen. Den „Znüni-Frauen“ war sofort klar, „dass man über den eigenen Tellerrand hinausschauen muss, wenn ein Segen auf dieser Idee liegen soll“, berichtete Irmgard Kläsle. Sie kamen zu Adressen und Projekten in Uganda, die sie fortan unterstützten. Im Jahre 2001 lernte Barbara Kläsle bei einer Reise zu einer der geförderten Schulen den Pfarrer Peter Basaliza Mubunga kennen, der seither in engem Kontakt zur Familie Kläsle steht.

Die Znüni-Frauen und ihre Helfer ermöglichen Schülern und jungen Menschen aus der Diözese Kasese eine Schul- und Berufsausbildung, und mit Hilfe von Spendern und weiteren Unterstützern, vor allem der Familie Jacobasch, schafften sie es, eine Krankenstation aufzubauen und eine Plantage anzulegen. Bisher waren die Znüni-Frauen eine lockere Gruppe im Rahmen der Kirchengemeinde. Mit der Gründung des Vereins möchte man die Uganda-Hilfe auf eine solide Basis stellen und vor allem jüngere Mitglieder gewinnen. Auch steuerliche Gründe spielen eine Rolle: Ab 2022 müssen Kirchengemeinden für Umsätze von mehr als 20.000 Euro Mehrwertsteuer bezahlen. Das hieße, die Znüni-Frauen müssten von allen Erlösen aus Kuchenständen und sonstigen Verkäufen sieben bis 19 Prozent an den Staat abführen. Als eigenständiger Verein werde man aber nicht über die Freigrenze von 20.000 Euro kommen, erklärte Franz Kläsle, der die Satzung erarbeitet hatte – diese wurde einstimmig angenommen. Der Jahresbeitrag wurde auf moderate 20 Euro festgesetzt.

Dekan Peter Berg dankte den Initiatoren und erklärte, es sei wichtig, dass die Hilfsmaßnahmen auf eigenen Beinen stünden. Bei der gut vorbereiteten Wahl wurden alle Kandidaten einstimmig, bei jeweils eigener Enthaltung, für drei Jahre gewählt. Neben den beiden Vorsitzenden besteht der Vorstand aus dem Kassenverwalter Franz Kläsle, dem Schriftführer Ingo Jacobasch und dem Protokollführer Steffen Danner. Die Kassen prüfen werden Alexander Löw und Cornelia Danner. Derzeit werden zehn Schüler und Studenten aus armen Familien oder Waisenhäusern bei ihrer Ausbildung unterstützt, denn in Uganda kostet auch die Berufsausbildung Gebühren. Ein Erfolgsprojekt war die Gründung der „Clinique St. Joseph Moscati“, in der mittellose Patienten kostenlos behandelt werden. Pro Quartal schicken die Helfer aus Bad Säckingen für rund 1500 Euro Hilfspakete mit Medikamenten und Ausrüstung – dafür werden weiterhin Spenden benötigt. Erfolgreich verlaufen ist der Aufbau der Plantage, wo Hunderte von Bananenstauden, außerdem Mangobäume, Mais und Bohnen auf Grundstücken, die man für die Klinik erwerben konnte, angepflanzt wurden.