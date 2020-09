von Gerd Leutenecker

Kleine Tricks und das Kennenlernen von Techniken der Selbstverteidigung standen im Mittelpunkt beim Krav-Maga-Angebot im Rahmen des Sommerferienprogramms. Eine Nahkampfsportart wird in ihrer sanften Art insbesondere bei den Eltern geschätzt. Elf Kinder wurden von vier Trainern im Eigenschutz unterwiesen. „Die instinktive Abwehr mit verhältnismäßiger Anwendung von Tricks“ steht im Mittelpunkt von Krav Maga, erklärte Trainer Patrick Wiese.

In der Tennishalle an der Dürerstraße hat sich Krav Maga am Hochrhein etabliert. Für die Kinder und Jugendlichen war ein Kennenlernen gleich mit praktischen Übungen verbunden. „Geh über den Daumen, nimm die Kraft des Angreifers mit und reagiere schnell“, die verbale Anleitung war sehr persönlich. Apropos verbal, auch das verbale Reagieren ist eingeübt worden. Schließlich könne damit gleichzeitig eine Deeskalation erzeugt werden.

Die kleinen Rempler auf dem Schulhof sind die eigentliche Motivation bei den Kindern und Jugendlichen. Für die Eltern steht die diffuse Gefahr der Verletzung der Unversehrtheit bei ihren Kindern im Mittelpunkt. Dabei kann Krav Maga hilfreich sein. Nicht als Sport im herkömmlichen Sinne wird die Nahkampfsportart verstanden. Eher als eine individuelle Aneignung von Können ohne die wettbewerbsorientierte Konfrontation in Turnieren, das kommt einigen Eltern entgegen. Sichtlich gut hat es den Kindern gefallen. Üben, üben und nochmals üben, das konsequente Verhalten bei Krisensituationen ist weitgehend verinnerlicht worden. Ohne großen Schmerz und eher in distanzwahrenden Handlungen bot das Kennenlernen von Krav Maga eine gute Übung für die Kinder.