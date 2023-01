von Susanne Eschbach

Nach 35 Jahren haben Lisa und Clemens Adler ihren 1987 gegründeten Betrieb für Haustechnik in der Bergseestraße in jüngere Hände gegeben. Seit Beginn des Jahres haben Sanitär- und Heizungsmeister Mario Jehle und dessen Frau Natalie den Betrieb übernommen.

Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt

„Bereits seit April 2021 ist Mario Jehle bei uns am Start“, erklärt Lisa Adler. Und sie weiß: „Für unsere Kunden und Geschäftspartner bedeutet diese Übergabe gleichbleibender Service in allen Belangen“.

Jehle wird die bisherigen Mitarbeiter in dem Unternehmen weiterbeschäftigen, das auch weiterhin unter dem Namen „Adler Haustechnik „ firmieren wird. Während sich das Ehepaar Jehle motiviert auf die neue Aufgabe vorbereitet hat, freuen sich Lisa und Clemens Adler darauf, endlich Zeit zu haben, wie Lisa Adler betont. „Ohne Hektik und Stress mal irgendwas machen“, freuen sich die beiden.

1987 haben Lisa und Clemens Adler das Unternehmen „Adler Haustechnik“ gegründet. Clemens Adler und die insgesamt sechs Mitarbeiter kümmerten sich die Jahrzehnte über um die Kundenaufträge, die zuvor von Lisa Adler organisiert und koordiniert worden sind. Sie war die gute Seele im Hintergrund, die sich um die administrativen Arbeiten gekümmert hatte.

Zweiter Anlauf für die Übergabe

Die Übergabe des Betriebes in jüngere Hände hat erst im zweiten Anlauf geklappt. Bereits 2019 ist sich das Unternehmerpaar mit der in Oberwihl ansässigen Firma „Freter Gebäudetechnik“ einig geworden.

Florian Freter wollte damals die Belegschaft, die Ausrüstung sowie den Fuhrpark übernehmen und am bisherigen Firmenstandort von Adler-Haustechnik, in der Bergseestraße ein Büro für die Bad Säckinger Kundschaft einrichten. Auch wollten Lisa und Clemens Adler in der ersten Zeit noch im Hintergrund mitarbeiten. Doch es sollte anders kommen. Die Übergabe wurde in beidseitigem Einverständnis, wie es hieß, rückgängig gemacht und das Ehepaar Adler hat die Geschäfte zunächst wieder alleine weitergeführt. Doch jetzt ist endgültig Schluss.