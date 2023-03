Das Familienunternehmen Sport und Leitern Waßmer feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und geht mit neuem Namen und neuer Geschäftsleitung in die Zukunft. Die Waßmer OHG wird künftig in dritter Generation als OHG von Brigitta Waßmer-Schäuble, Martina Hieke und Johannes Waßmer geführt. Ilse und Josef Waßmer haben sich nach 53 Jahren aus dem Unternehmen zurückgezogen.

1923 ist das Unternehmen von Otto Waßmer als Wagnerei in Obersäckingen gegründet worden. Damals noch stellte der Firmengründer Holzleitern und andere Geräte für die Landwirtschaft her. Doch die Liebe zum Skisport war es, weshalb im Laufe der Jahrzehnte ein Sportgeschäft hinzukam. Heute ist Sport und Leitern Wassmer in Obersäckingen Spezialist für den Lauf- und Skisport. Die drei Gesellschafter möchten auch in der Zukunft Tradition und Innovation miteinander verbinden.

Im Zentrum des Unternehmens werden weiterhin die Wintersportaktivitäten wie Verkauf oder Verleih mit Service für Skier und Snowboards stehen. Doch auch im Bereich der Sommeraktivitäten hat Sport Waßmer einiges zu bieten. So findet sich ein reichhaltiges Sortiment in den Bereichen Trekking, Laufen, Nordic -Walking, Bademoden, Radbekleidung oder funktionelle Bekleidung für die Freizeit. „Aus dem einstigen Ski Wassmer haben wir uns im Laufe er Jahrzehnte zu einem Ganzjahres-Sportartikel-Unternehmen entwickelt“, erklärt Brigitta Waßmer-Schäuble. Fitnessgeräte werden geliefert und gewartet, aber auch Steig- und Gerüsttechnik sowie Fahrzeuganhänger sind vertreten. Und um der Tradition der einstigen Wagnerei gerecht zu werden, stehen Sonderkonstruktionen für individuelle Lösungen in Industrie und Handwerk weiterhin zur Verfügung. Leiterprüfungen werden weiterhin vorgenommen für Industrie, Handwerk und Kommunen.

„Wir möchten mit unserem Fachwissen auch weiterhin an der Seite unserer Kunden und Ansprechpartner für unsere Kunden in der Region sein“, so Brigitta Waßmer-Schäuble abschließend.