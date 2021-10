Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde am am Samstag Punkt 11 Uhr am Müllmuseum Wallbach der 11. Naturparkmarkt eröffnet. „Wie Sie ja alle wissen, für das gute Wetter trage ich allein die Verantwortung. Hätte es, wie letztes Jahr, geregnet, wäre dafür Bürgermeister Alexander Guhl zuständig gewesen!“, begrüßte der Stadtrat und Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen die 50 Aussteller und die zahlreichen Besucher.

Der Naturparkmarkt ist nicht zuletzt dank der Aussteller ein voller Erfolg. Wolfgang Wilhelm aus Königsbach-Stein bietet naturbelassenen Honig an. | Bild: Reinhard Herbrig

Unter ihnen befanden sich auch Bürgermeister Alexander Guhl, die Vertreterin aus dem Schweizer Wallbach und die Vorsitzenden der Wallbacher Vereine. Das Amt für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur, vertreten durch Elisabeth Vogt, hat den Naturparkmarkt, der schon zum zweiten Mal das Dorffest ersetzt, zusammen mit der Ortsverwaltung von Wallbach und Karl Thomann vom Müllmuseum, organisiert.

Das Duo Christina und Rolex sorgte für die musikalische Untermalung, sei es mit rockiger Countrymusik oder Oldies aus den 70er Jahren. | Bild: Reinhard Herbrig

Bürgermeister Guhl stimmte in diese humorvolle Begrüßung ein. Auch er freute sich über das schöne Wetter und hoffte mit Blick auf die Corona-Pandemie, dass diese dank hoher Impfquoten bald der Vergangenheit angehört. Mit dem „Behüt dich Gott, es wär so schön gewesen“, begrüßte als Trompeter von Säckingen Heinz Blum die Gäste. Das Duo Christina und Rolex sorgte wie im letzten Jahr für die musikalische Untermalung, sei es mit rockiger Countrymusik oder Oldies aus den 70er Jahren, wie „Rote Lippen soll man küssen“.

Ortsvorsteher Fred Thelen sticht das erste Bierfass an, Elisabeth Vogt vom Amt für Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur, Bürgermeister Alexander Guhl und Trompeter Heinz Blum sehen zu. | Bild: Reinhard Herbrig

Der Naturparkmarkt war, dank der vielen Aussteller, die ihre Naturprodukte feilboten, ein voller Erfolg. Ob naturbelassener Honig, selbst gekochte Marmelade, Gelee, allerlei Gestricktes oder handgeflochtene Körbe, für jeden Zweck war etwas geboten. Dazu zählten auch feinste Schwarzwälder Wildspezialitäten oder verschiedene handgearbeitete Holzbretter und Holzfiguren, die die Bewunderung der zahlreichen Besucher fanden.

Mit verschiedene handgearbeitete Holzbrettern und Holzfiguren findet Heinz Huber aus Wallbach die die Bewunderung der zahlreichen Besucher.

Auch die Kinder, die zusammen mit ihren Eltern über den Markt schlenderten, kamen mit Bastelecken und dargebotenen Süßigkeiten auf ihre Kosten. Natürlich musste niemand verhungern: Neben den Schlachtplatten von Karl Thomann, wurden auch Bratwürste und andere Spezialitäten angeboten. Das frische Fassbier, das gratis dargeboten wurde, war schnell ausgeschenkt, stillte aber nur den ärgsten Durst. Dank des schönen Wetters kamen am Nachmittag immer mehr Besucher. Sie zeigten Interesse an den angebotenen Produkten, so dass auch die Aussteller dieses Mal auf ihre Kosten kamen.