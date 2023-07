Das größte grenzüberschreitende Museumsprojekt 2022/23 neigt sich dem Ende zu. Das Netzwerk Museen zeigte zwischen Herbst 2022 und Sommer 2023 in Deutschland, Frankreich und der Schweiz insgesamt 38 Ausstellungen rund um den Rhein, darunter auch das Hochrheinmuseum Schloss Schönau in Bad Säckingen.

Dort war die Wechselausstellung „Säckinger Rheingeschichten“ mit über 1000 Besuchern ein wahrer Besuchermagnet, wie das Netzwerk Museen mitteilt. Die Säckinger Netzwerkausstellung wurde mit einer kleinen Verlängerung vom 1. November 2022 bis zum 16. April 2023 präsentiert.

Der Rhein in vielen Facetten

Noch nie hat eine so große grenzüberschreitende Ausstellungsreihe den Rhein so vielfältig vorgestellt. Ob Natur, Kultur oder Geschichte, ob Stromerzeugung, Rheinregulierung oder Schifffahrt, ob lokale Besonderheiten, Archäologie oder Kunst: das trinationale Netzwerk Museen am Oberrhein beleuchtete den Fluss auf verschiedensten Ebenen mit insgesamt 38 Ausstellungen.

Große Museen wie das Antikenmuseum Basel, das Badische Landesmuseum Karlsruhe, die Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim oder der Ausstellungsraum in der Nationalbibliothek Straßburg, mittelgroße und kleinere Einrichtungen sind gleichberechtigte Teile des Ausstellungsmosaiks über den Rheinabschnitt zwischen dem Rheinfall bei Schaffhausen bis zum Ende des Oberrheins bei Bingen.

Eine Gesamtbesucherzahl des Projekts ist nicht leicht zu ermitteln, da manche Häuser die Sonderausstellungen nicht getrennt erfassen – sicher liegen sie bisher aber schon im sechsstelligen Bereich. Das Hochrheinmuseum in Bad Säckingen kann die Ausstellung zu seinen bestbesuchten Schauen zählen.

Bilder aus der Wechselausstellung wurden in Bad Säckingen auch im Schlosspark gezeigt. | Bild: Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen

Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer bringt die guten Besuchszahlen im Zusammenhang der Themenwahl: „Der Rhein ist neben der Holzbrücke und dem Fridolinsmünster eines der drei Wahrzeichen der Stadt. Er hat die über 1000 Jahre währende Geschichte der Stadt und damit auch die Geschichte der Menschen entscheidend geprägt.“

Unter dem Motto „Museum für Alle“ befinden sich die Ausstellungstafeln gegenwärtig als Mini-Ausstellungen in drei Säckinger Seniorenzentren. „So können wir älteren Menschen, die nicht mehr ins Museum kommen können, zumindest ein wenig Teilhabe an unserer Ausstellung und damit an der Geschichte ermöglichen“, sagt Rauhaus-Höpfer.

Stark wird der Projektkatalog nachgefragt: Der zweisprachige, hochwertige Begleitband zum Preis von 15 Euro war ein großer Erfolg. Viele Museen mussten mehrfach Nachbestellungen tätigen. Die Auflage von 2500 Exemplaren ist nahezu vergriffen. Das Netzwerk arbeitet im Hintergrund bereits an dem nächsten Projekt 2026/27.