von Hrvoje MIloslavic

Gut aufgestellt präsentierte sich der TV Bad Säckingen in seiner Online-Hauptversammlung des Gesamtvereines. Der Pandemie zum Trotz konnten Mitgliederstand und Kursangebot stabil gehalten, teilweise sogar gesteigert werden. Der derzeit 1018 Sportler zählende Mitgliederstand sei „großen Schwankungen“ ausgesetzt gewesen, räumte Geschäftsführerin Elke Kaiser ein. Zwischenzeitlich sei der Verein auf 900 Mitglieder gesunken. Die erfreuliche Tendenz, dass der Vereinssport nun wieder deutlich zugelegt hat, habe auch eine Kehrseite: „Wir suchen dringend Trainer – vor allem für die Kinder“, klagte Kaiser. Dennoch gebe es neue Kurse. So ist laut Kaiser eine neue Reha-Gruppe im Aufbau. Eine Adipositas-Gruppe soll dem auch pandemiebedingt zunehmenden Bewegungsmangel entgegenwirken. Das in enger Kooperation mit einem Bad Säckinger Mediziner erstellte Kurskonzept sei für Erwachsene und Jugendliche geeignet.

Die sechs Abteilungsleiter bestätigten den positiven Trend bei der Vereinsentwicklung. Die Abteilung Basketball konnte eine wahre Erfolgsgeschichte vorweisen. Nach einem dramatischen Einbruch der Mitgliederzahlen sei wieder ein Zuwachs von 71 Mitgliedern zu verzeichnen, so Felix Kromer. Mit stärkerer Präsenz in den sozialen Medien und Flyern konnte man neue Mitglieder gewinnen und so im Jugendbereich wieder sämtliche Mannschaften zum Wettkampf anmelden – auch die beiden U-16-Teams für Mädchen und Jungen, die zwischenzeitlich ganz von der Bildfläche verschwunden waren. Kromer bestätigte jedoch den Engpass bei Trainern und Betreuern. Die Ballschule für die Jüngsten sowie die Kooperation zwischen TV und den Schulen müsse deswegen nun ruhen. Nachgedacht wird über die Einstellung eines hauptamtlichen Trainers. „Das Ehrenamt ist am Anschlag“, so Kromer. Nach dem Vorbild des FC Wallbach will die Basketballabteilung Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Eine Öffnung des TV für sie wurde allgemein begrüßt. „Sie müssen aber geimpft sein“, brachte Vorsitzender Mathias Waßmer den Konsens auf den Punkt – nicht nur gegen Corona.

Die Wahlen

Elke Kaiser (Geschäftsführerin), Mathias Waßmer (1. Vorsitzender), Mareike Stuhr und Leonie Riedesel (Jugendleitung). Vom Vorstand des Gesamtvereins bestätigte Abteilungsleiter: Marion Kölble (Aikido), Markus Zeoli (Badminton), Felix Kromer (Basketball), Harald Ebner (Herzgruppe), Raimund Huber (Leichtathletik), Heidi Hausin (Turnen), Susanne Krauß (Volleyball).

Die Ehrungen

Marion Kölble, Jürgen Kaiser, Matthias Eggert (Goldene Ehrennadel). Matthias Waßmer (Silberne Ehrennadel). Raimund Huber und Cordula Huber (Ehrenmitgliedschaft).