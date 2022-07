von Michael Gottstein

Eigentlich wollte der Verein Step Uganda am Mittwoch mit der Neuwahl des Vorstandes einen Neuanfang wagen, doch daraus wurde nichts: Nur Schatzmeister Dirk Lang wurde neu gewählt, aber für die Leitung fanden sich keine Kandidaten, so dass die Vorsitzende Elizabeth Kanitz und ihre Stellvertreterin Amilia Nanjala kommissarisch im Amt bleiben. Zudem tauchte der Verdacht auf, dass ein Projektpartner in Uganda 7000 Euro veruntreut haben könnte. Ein Ausschuss soll den Vorfall aufklären.

Wie bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im April kam die Wahrheit erst auf ständige Nachfragen der 28 Mitglieder ans Tageslicht: Anfang dieses Jahres war die Dorfschule samt Lehrerwohnheim im ugandischen Bukobe für 150.000 Euro fertiggestellt worden. In den Vorschulgruppen und den sieben Grundschulklassen werden 300 Kinder unterrichtet. Dann forderten die ugandischen Behörden den Bau eines Sportplatzes, ansonsten bekäme die Schule keine staatliche Anerkennung.

Elizabeth Kanitz beantragte zwar eine Ausnahmegenehmigung, hat aber bis jetzt keine Antwort erhalten. Baumaschinen wurden beordert, doch dann traf überraschend eine Mail eines Projektpartners in Bad Säckingen ein: Man brauche sofort 7000 Euro, sonst würden die Maschinen abgezogen. Die Mehrheit des Vorstandes beschloss, das Geld zu überweisen. Frau Kanitz stimmte dagegen, denn sie hatte den Verdacht, dass die Mail eine Lüge sein könnte. Es kam zum Streit mit Schatzmeister Bernhard Mutscheller, der aus dem Verein austrat.

Inzwischen ist der Sportplatz noch immer nicht fertig, und die 7000 Euro sind nicht auffindbar. Die Vorsitzende fragte bei den Dorfältesten nach, und diese erzählten ihr, dass der Projektpartner offenbar Schulden habe. Daraufhin meldete sie den Vorfall der ugandischen Polizei. Noch ist eine Veruntreuung nicht bewiesen, aber klar ist, dass das mehrköpfige Kontrollgremium in Uganda nicht funktioniert hat; die Verantwortlichen in Bad Säckingen haben sich hingegen korrekt verhalten.

Um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen, berief die Versammlung einen Untersuchungsausschuss ein, der die Dokumente aus Uganda prüfen und den Vorfall schnellstmöglich aufklären soll. Ihm gehören Toralf Richter, Claudia Jacobasch, Reinhold Grüning, Elisabeth Vögtle, Hans-Peter Karrer und Irene Schmidt-Bruchhäuser an.

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, denn die Schule erhält als private Institution kein Geld vom Staat und verlangt von den Kindern keine Gebühren. Daher müssen Betriebskosten, Lernmittel sowie die Gehälter für Lehrer finanziert werden. All diese Ausgaben seien korrekt verbucht worden, erklärte Amilia Nanjala.

Bei den Wahlen wollte niemand für den Vorsitz kandidieren. Elizabeth Kanitz, die im April abgewählt worden, wird den Verein bis zur nächsten Versammlung kommissarisch leiten, auch ihre Stellvertreterin Amilia Nanjala bleibt bis dahin im Amt.

Dirk Lang ist der neue Schatzmeister des Vereins Step Uganda. | Bild: Michael Gottstein

Als Schatzmeister wurde Dirk Lang bei vier Enthaltungen gewählt. Der frühere Kassierer Bernhard Mutscheller wollte wieder eintreten, was der Vorstand abgelehnt hatte. Damit waren die Mitglieder nicht einverstanden: Sie beauftragten den Vorstand, ein erneutes Eintrittsgesuch Mutschellers positiv zu beantworten.