Wetterexperte Helmut Kohler hat die Daten aus dem Bad Säckinger Kurgebiet ausgewertet und kennt die Fakten...

...über den Regen im April 2023:

Viele Regentage, aber wenig Regenmengen: Nach sechs zu warmen Vormonaten in Folge zeigte sich der April in Bad Säckingen 1,1 Grad Celsius zu kühl und trotz 21 Niederschlagstagen (Norm 11,8 Tage) und einem Sonnenscheindefizit von 46,5 Stunden lag der Niederschlag 10,6 Liter pro Quadratmeter unter der Norm von 1991 bis 2020.

...über das Osterwetter 2023:

Mit einer wechselhaft windigen Westwetterlage durch Tief „Markus“ starteten die ersten beiden Apriltage wie der März aufgehört hatte. Unter dem Regiment von Hoch „Meryem“ begann die Karwoche am 3. April sehr sonnig aber mit Nachtfrösten bis minus 1,7 Grad und Tagestemperaturen von 9 bis 14 Grad deutlich unterkühlt. Nach leichtem Regen (0,8 Liter pro Quadratmeter) am Karfreitag und Karsamstag durch die Tiefs „Olaf“ und „Norbert“ zeigten sich die Osterfeiertage unter dem Einfluss von dem Hochduo „Nadine“ und „Oldenburgia“ bei verhaltenen Temperaturen von 14 bis 17,7 Grad wieder recht sonnig.

...das Aprilwetter 2023:

Auf ein recht ruhiges Osterwochenende folgte nun mit Warm- und Kaltfronten, Sonne, Wind und Regen ein deutlich dynamischerer Wetterabschnitt. Der April zeigte bis zur Monatsmitte sein launisches Gesicht. Entgegen dem Trend der zu warmen Vormonate war die erste Bad Säckinger Aprilhalbzeit 2,8 Grad zu kalt, mit 32,2 Liter pro Quadratmeter fiel 38 Prozent des normalen Aprilniederschlages, und die Sonne schien an 81 Stunden 41 Prozent des Aprilsolls. Auch zum Start in die zweite Aprilhälfte kamen am Weißen Sonntag (16. April) bei Nieselregen und herbstlichen Temperaturen keine Frühlingsgefühle auf.

...über den ersten warmen Tag:

Nachdem sich am 20. ohne jeglichen Sonnenschein durch einen Kaltlufttropfen die Mittagstemperaturen knapp unter der Vier-Grad-Marke bewegten, sorgte Hoch „Petra“ am 21. mit zunehmendem Sonnenschein wieder für steigende Temperaturen. So verzeichneten wir am 23. mit 20,6 Grad die höchste Temperatur und den ersten warmen Tag (ab 20 Grad) des Monats.

...über das Warten auf ein Frühlingshoch:

Während am 22. und 23. April die Temperaturen schon mal einen Eindruck von Frühsommer hinterließen, ging es dann ab dem 24. unter der Regie von Tief „Udo“ sowohl mit der Freundlichkeit des Wetters als auch mit den Temperaturen wieder bergab. Auch die letzten Tage machte der April seinem Namen alle Ehre, auf ein Frühlingshoch mussten wir weiter warten.