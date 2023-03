Bad Säckingen – Zur Veranstaltung „Kunst trifft Handwerk“ lockten am Freitag, Samstag und Sonntag 40 Aussteller in den Schlosspark in Bad Säckingen. Kunsthandwerker und Künstler aus ganz Deutschland und Österreich präsentierten ihre handgefertigten Kreationen aus Leder, Metall, Keramik, Glas oder Holz einem interessierten Publikum. Auch Schmuck, Malerei und Kulinarisches wurde angeboten. Trotz des durchwachsenen Wetters herrschte heitere Stimmung unter Händlern und Besuchern. Die Veranstalterin des Marktes, Christiane Bruns, freut sich, wieder in Bad Säckingen zu sein: „Das Ambiente im Schlosspark ist super schön. Wir kommen immer wieder gerne her.“ Auch die Marktbeschicker haben lobende Worte für den Ausstellungsort übrig: „Die Kulisse ist ein Traum“, schwärmt Margret Saile aus Bad Wurzach. Die Kunsthandwerkerin bot am Wochenende Beschäftigung für die Kleinsten: Glasmosaik zum Selbstgestalten.

Die Veranstaltung Seit dem Jahr 2015 findet im Schlosspark des Bad Säckinger Trompeterschlösschens der Kunst- und Handwerkermarkt „Kunst trifft Handwerk“ statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Christiane Bruns. Im Herbst treffen sich die Aussteller das nächste Mal im Schlosspark ein. 40 Kunsthandwerker und Künstler aus Deutschland und Österreich stellten von Freitag bis Sonntag im Schlosspark aus. Angeboten wurde allerlei aus den Bereichen Leder, Metall, Keramik, Glas oder Holz, aber auch Schmuck, Malerei und Kulinarisches.

Kurzer Lichtblick: Adele Spiegel aus Ravensburg nutzt die Gunst der Stunde und präsentiert ihre Gartenkunst bei Sonnenschein | Bild: Anna-Lena Lauber

Auch Adele Spiegel aus Ravensburg ist von der Schlosspark-Atmosphäre begeistert: „Super Location, auch trotz des schlechten Wetters.“ Zusammen mit ihrem Mann bot sie Gartenkunst aus Edelstahl und Schwemmholz aus dem Bodensee an. Doch nicht wegen dem Schlosspark, auch wegen der Besucher verschlägt es sie teils seit Jahren in die Trompeterstadt. „Die Leute sind unheimlich nett“, lobt Cornelia Argentino aus Weil am Rhein, die selbstgemalte Kunst einer Bekannten präsentierte.

Petra Welsche aus Pfalzgrafenweiler bot Schmuck und Lesezeichen aus Holz an | Bild: Anna-Lena Lauber

Auch Albert Mohr nimmt den weiten Weg aus Salzburg gerne auf sich: „Ich komme vor allem wegen den Menschen gerne her“. Mit seinen Arbeiten aus Zirbenholz ist er im ganzen süddeutschen Raum unterwegs. Nur Gutes zu berichten hat auch Josef Schiesslbauer aus Etsdorf. Er lobt vor allem die Stimmung: „Man hat immer nur Positives erlebt hier“. Und auch Sennerin Lena Volderauer aus Freiburg, die mit ihrem selbstgemachten Alpenkäse zum ersten Mal in Säckingen am Markt teilnahm, zeigte sich begeistert vom „dankbaren Publikum“ und den „entspannte Menschen“.

Schlendern durch die Stände: Am Samstag gab es ab und an einen Guss von oben. | Bild: Anna-Lena Lauber

Auch für Veranstalterin Christiane Bruns gab es ebenso nette Worte: „Sie ist einfach genial und sehr relaxed“, lobt Gunter Albrecht aus Kadelburg, der zusammen mit Sabine Misczychowski Unikatschmuck aus Massivsilber herstellt. Das wechselhafte Wetter vermochte es nicht, die Gemüter der Aussteller und Besucher zu trüben. Alle hoffen sie jedoch eines: Dass bei der nächsten Veranstaltung im Herbst wieder bessere Witterung herrscht.