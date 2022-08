von Maria Schlageter

„Singin‘ in the Rain“ gehört zu den Klassikern der Populärmusik, der es schafft, die Zuhörer in eine andere Zeit, vielleicht sogar in eine andere Welt zu katapultieren. Auch wenn es nun nicht der berühmte Musical-Hit von Gene Kelly war, so passt der Song doch, um dem Donnerstagabend im Bad Säckinger Schlosspark einen Namen zu geben: Im Regen, aber trotzdem glücklich sangen und tanzten sich hier zum Auftakt des Dreyland Bluesfestivals die Fans des Blues zurück in die Mitte des 20. Jahrhunderts und in die US-Clubs, wo das Genere seinen Ursprung hat.

Das Eröffnungskonzert des Festivals, das an drei Tagen in drei Orten stattfindet, zelebrierte nicht nur den Blues, sondern auch das Motto der Generation, wie die Macher ankündigten: Black Cat Bone – Urgesteine in der deutschsprachigen Szene und seit bald 40 Jahren auf der Bühne – trafen auf Bluesanovas – die Shootingstars, die es in ihrer siebenjähriger Bandgeschichte auf den Spuren der Legenden schon bis nach Memphis geschafft haben.

Junges Blues-Blut: Die Bluesanovas aus Münster zählen als große Nachwuchstalente in der deutschen Szene. | Bild: Maria Schlageter

Mit Wucht lieferten die Musiker von Black Cat Bone einen Einstieg wie es sich für das Genre gehört: laut und leidenschaftlich. Besonders die ausgiebigen Soli von Gunter Richter (Gitarre) und Martin Holzner (Keyboard) beeindruckten. Ebenso einprägsam war die Bühnenpräsenz der Sängerin Tanja Telschow, die eigentlich gar kein Mikrofon braucht. Mit ihrer rauchigen, gewaltigen und zeitgleich verführerischen Stimme vollendete sie den Sound der Combo zu einem bluesigen Gesamtwerk, das auch nach vielen gemeinsamen Bühnenjahren funktioniert.

Und so lieferten sie eine musikalische Steilvorlage, die Bluesanovas trotz einsetzendem Regen perfekt zu nutzen wusste: Die Band einer jüngeren Generation, bestehend aus fünf Männern aus dem Münsterland, fing den Funken auf. Das Publikum musste sich erst gar nicht einstimmen. Es tanzte, wippte und nickte dort weiter, wo es aufgehört hatte.

Müsste man die fünf beschreiben, wäre „cool“ wohl eines der ersten Attribute. Ihr Stil ist legere, aber in den richtigen Momenten setzt er knallige Akzente. In ihrem Set, das bis auf wenige Klassiker aus der eigenen Feder stammt, fügten sich die Songs fast nahtlos zu einer großen Darbietung des Blues. Mit ihrer Jugendhaftigkeit und dem klassischen Auftreten wirkten sie zunächst wie aus der Zeit gefallen. Doch das sind sie nicht. Sie verkörpern den Blues als Genre, das immer jung und aufregend bleibt.