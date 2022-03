von Michael Gottstein

Ein langer Lockdown, Überschwemmungen in der Diözese Kasese und Hunger – es waren keine guten Nachrichten, die uns in letzter Zeit aus Uganda erreichten. Doch nun kann der Verein Step Uganda zwei sehr erfreuliche Neuigkeiten vermelden: Nach 83-wöchiger Schließung sind die Schulen im Land wieder geöffnet, und die vom Verein finanzierte Dorfschule in Bukobe ist jüngst fertig geworden.

Das erste vom Verein gebaute Schulgebäude mit zwei Klassenzimmern in Bukobe. | Bild: S.T.E.P. Uganda

„Das ist ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte“, sagt Christina Binder vom Vorstand. Was vor sechs Jahren mit wellblechbedeckten Lehmhütten für zwei Klassenzimmer begonnen hatte, ist zu einem stattlichen Schulgebäude geworden. Trotz des Lockdowns schritten die Bauarbeiten zügig voran, so dass die Schule nun über ausreichende Räumlichkeiten für die drei-bis sechsjährigen Vorschüler und die sieben Klassen der Grundschule – das sind insgesamt 300 Kinder – verfügt. Außerdem gibt es ein Lehrerwohnhaus, und wegen der Pandemieauflagen musste ein Zaun gebaut werden.

Verein finanziert auch den Schulbetrieb

Damit die Schule die staatliche Anerkennung erhält, braucht es noch einen Sportplatz, der gerade im Bau ist. Nun gilt es, die Lernrückstände aufzuholen. Wie Schulleiter Butairu Wakhooli berichtet, sind fast alle Kinder nach der langen Schließung wieder zum Unterricht zurückgekehrt. Schatzmeister Bernhard Mutscheller beziffert die Kosten für den kompletten Schulbau auf etwa 150.000 Euro. Diese Summe aufgebracht zu haben, sei ein großer Erfolg, aber der Verein sei weiterhin auf Spenden angewiesen.

Der Verein Step Uganda wurde vor sechs Jahren gegründet. Er will Kindern in Uganda eine qualifizierte Schulausbildung ermöglichen, um ihnen Perspektiven zu schaffen für eine selbstbestimmte Zukunft. Vorsitzende ist Elizabeth Kanitz. Mehr Infos auf der Homepage des Vereins.

Gesamtansicht der Schulgebäude in Bukobe, das Lehrerwohnheim am rechten Bildrand ist verdeckt von Bäumen. | Bild: S.T.E.P. Uganda

Er finanziert die Gehälter der Lehrer und Angestellten, die Betriebskosten sowie die Lernmittel; außerdem hat er während des Lockdowns Kurzarbeitergeld ausbezahlt. Als private, vom Verein getragene Institution bekommt die Dorfschule in Bukobe kein Geld vom Staat. Weil sie keine Schulgebühren verlangt, ist der Verein auf Mitgliederbeiträge, Patenschaften, Veranstaltungen und Spenden angewiesen, um die laufenden Kosten von 70.000 Euro pro Jahr zu erwirtschaften.

Sozialarbeiterin kümmert sich um Jugendliche

Das zweite große Projekt ist das Kinderhaus in Mbale, wo etwa 20 Kinder, Jugendliche und Studenten wohnen, die entweder Waisen sind oder aus prekären Verhältnissen stammen. Die Sozialarbeiterin Saudat Nambozo, die selbst im Haus aufwuchs und nun einen festen Arbeitsvertrag hat, hatte es geschafft, dem Alltag der Jugendlichen während des Lockdowns eine Struktur zu geben.

Eingangstor zum Schulgebäude in Bukobe. Bild: S.T.E.P. Uganda | Bild: S.T.E.P. Uganda

Christina Binder und Bernhard Mutscheller danken allen Mitgliedern, Spendern und Helfern für ihren Einsatz, besonders der Weihermatten-Grundschule, der Grundschule in Rippolingen und der Hans-Thoma-Schule Laufenburg für ihre Bastel-, Verkaufs- und Spendenaktionen.