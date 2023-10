Die Stadtwerke Bad Säckingen können sich Hoffnung auf Erfüllung wenigstens eines Teils ihrer Forderungen gegen den in einem Insolvenzverfahren befindlichen Biomethanhändler BMP Greengas machen. Wie die Energie Baden-Württemberg (EnBW) mitteilt, hat sie am Donnerstag vor der Gläubigerversammlung in Karlsruhe ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans abgegeben. Die Höhe des abgegebenen Angebots ist laut EnBW aufgrund des laufenden Verfahrens nicht öffentlich und soll allen Gläubigern im Rahmen einer weiteren Gläubigerversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Rund 12 der insgesamt 720 Millionen Euro Forderungen sollen aus Bad Säckingen kommen

Einem unbestätigten Bericht des „Handelsblatts“ zufolge haben 235 Gläubiger Schadensersatzforderungen in Höhe von insgesamt 720 Millionen Euro gegen BMP geltend gemacht. Nach Informationen des SÜDKURIER sind darunter auch die Stadtwerke Bad Säckingen mit einer Forderung von rund 11,7 Millionen Euro. Die Stadtwerke oder die Stadt haben diese Summe bisher nicht bestätigt.

Bürgermeister Alexander Guhl: „Dass die EnBW jetzt die Finanzierung des Insolvenzplans absichert halte ich für einen großen Erfolg.“ | Bild: Verena Wehrle

Der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl zeigt sich erfreut über die Neuigkeiten. „Dass die EnBW jetzt die Finanzierung des Insolvenzplans absichert halte ich für einen großen Erfolg“, sagte er in einer ersten Reaktion gegenüber unserer Zeitung. Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Scheffner war für eine Stellungnahme bisher nicht zu erreichen.

Die Stadtwerke hatten einen bis Ende 2032 laufenden Vertrag

Die BMP Greengas ist einer der größten Biomethanhändler in Deutschland. Zu ihren Kunden gehören zahlreiche deutsche Stadtwerke. Die Stadtwerke Bad Säckingen hatten mit BMP für ihr Fernwärme-Blockheizkraftwerk einen bis Ende 2032 laufenden Vertrag über die Lieferung von Biomethan vereinbart.

Ende Mai stellte BMP einen Antrag auf die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens. Das Unternehmen begründete dies damit, dass Marktverschiebungen und der Ukrainekrieg es ihm unmöglich gemacht hätten, die vertraglich vereinbarten Mengen an Biomethan zu liefern.

Seit dem 1. August befindet sich BMP in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

BMP kündigte seinen Kunden die Verträge und bot neue zu wesentlich höheren Preisen und mit geringeren Liefermengen an. Dies zwang unter anderem auch die Stadtwerke Bad Säckingen zu teuren Käufen von Biomethan oder Erdgas als kalkuliert. Daraus ergibt sich der Schadensersatzanspruch an die BMP, die sich seit dem 1. August in einem sogenannten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet.

Der Biomethanhändler und seine Mutter gehören zum EnBW-Konzern

Die BMP Greengas ist Teil des EnBW-Konzerns. Direkte Mutter ist die EnBW-Tochter Erdgas Südwest. Diese könne aber aufgrund eines laufenden Restrukturierungsverfahrens als Mehrheitseigentümerin der BMP kein eigenes Übernahmeangebot abgeben, so EnBW.

„Mit dem heutigen Angebot soll für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten eine gute Lösung gefunden und dem Unternehmen eine Fortführungsperspektive geboten werden. Damit können auch weitere Verwerfungen im Markt für Biomethan verhindert werden, so dass der Markt sich weiter stabilisieren kann“, erklärt EnBW in ihrer Mitteilung.