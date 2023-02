Zwar noch mitten in der Fasnacht, werfen weitere Veranstaltungen bereits ihre Schatten voraus. Das Fridolinsfest mit Prozession am Sonntag, 12. März, steht bereits vor der Tür und mit dabei der beliebte Vergnügungspark von Samstag, 4., bis Sonntag, 12. März, auf dem Festplatz sowie der Fridolinsmarkt am Montag, 6. März, in der Innenstadt. Und in diesem Jahr wieder ganz ohne Beschränkungen.

Für Bad Säckingen ist das Fridolinsfest das größte Kirchenfest, nicht nur für die Bürger in Bad Säckingen. Delegationen der Partnerstädte aus Sanderamo in Italien oder Kanton Glarus Nord in der Schweiz, reisen extra für die Festlichkeiten an. Auch die große Prozession, bei der der große Silberschrein mit den Reliquien des Heiligen Fridolin durch die Straßen der Altstadt getragen werden, lockt immer noch viele Besucher.

Bereits um 6 Uhr am Sonntag, 12. März, wird das Festgeläut die Bürger auf den hohen Feiertag aufmerksam machen. Um 9 Uhr beginnt dann das Pontifikalamt im Münster St. Fridolin. Konzelebrant und Festprediger in diesem Jahr, ist Weihbischof Christian Würtz aus Freiburg. Bereits 2020 war er während des Fridolinfestes in Bad Säckingen. Um 10.45 Uhr beginnt dann die feierliche Prozession durch die Innenstadt. Im Anschluss daran, findet wieder ein Empfang zu Ehren des Weihbischofs im Kursaal statt.

Bereits am Samstag, 4. März, beginnt der Vergnügungspark auf dem Festplatz. „Auf dem Vergnügungspark in diesem Jahr werden wir so viele Stände und Fahrgeschäfte haben, wie noch nie“, verspricht Uwe Böhler vom Bad Säckinger Ordnungsamt. Schießstand, Pfeilwerfen, der klassische Autoscooter, aber auch ein Kettenkarussel oder Dreh- und Hochfahrgeschäfte und eine Geisterbahn, werden bis Sonntag, 12. März vertreten sein.

Und um das Fest rund um den Heiligen Fridolin abzurunden, findet am Montag, 6. März, der Fridolinsmarkt in der Innenstadt statt. 55 Marktbeschicker kommen nach Bad Säckingen und bieten ihr großes Repertoire an.