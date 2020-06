Leinen los: Bei herrlichem Frühsommerwetter startete an den beiden Pfingsttagen der „Trompeter von Säckingen“ mit Kapitän Johann-Peter Michlmayr seine Ausflugsfahrten zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt.

Laufenburg Leinen los: Die Ausflugsschiffe auf dem Rhein dürfen endlich wieder in See stechen. Doch in Corona-Zeiten ist das für die Kapitäne eine echte Herausforderung

Die Fahrt ging vorbei an idyllisch gelegenen Gemeinden am deutschen und schweizerischen Ufer. Auf dem gut gefüllten Freideck genossen die Gäste diese schöne Abwechslung nach dem wochenlangen Stillstand wegen der Corona-Krise in vollen Zügen. Auch an den kommenden Sonntagen wird der Trompeter wieder um 14.30 Uhr zu seinen Rundfahrten in See stechen.