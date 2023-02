Der international gefeierte Trompetenvirtuose Gábor Boldoczki gastiert mit dem Hungarian Chamber Orchestra am Sonntag, 5. März, 19.30 Uhr, im Kursaal. Auf dem Programm des „Säckinger Kammermusik-Abends“ stehen Werke von Michael Haydn, Jean-Marie Leclair, Jean-Philippe Rameau, Béla Bartók und Michel Blavet.

Schon mit 14 Jahren zum ersten Mal Preisträger

Der im ungarischen Kiskőrös aufgewachsene Gábor Boldoczki gilt mit seinem Trompetenspiel als eine Ausnahmeerscheinung seiner Generation. Bereits mit 14 Jahren erhielt Boldoczki beim Nationalen Trompetenwettbewerb in Zalaegerszeg den ersten Preis. Seine internationale Karriere startete er nach diversen Studien, und der endgültige Durchbruch gelang Gábor Boldoczki als Gewinner des bedeutenden Internationalen Musikwettbewerbs der ARD in München und als erster Preisträger des dritten Internationalen Maurice André Wettbewerbs, dem Grand Prix de la Ville de Paris. Als Solotrompeter konzertiert der Ausnahmetrompeter an den großen Konzerthäusern Europas, Konzerttourneen führten ihn in die USA, Südamerika und Asien.

Ungarisches Orchester begleitet den Solisten

Das Hungarian Chamber Orchestra wurde im Oktober 2011 mit dem Ziel, die ungarischen Streichertraditionen fortzuführen und zusammen mit weltberühmten Solisten die Musikkultur in Ungarn und im Ausland zu verbreiten. Konzertmeister Béla Bánfalvi, Gründer und Mitglied des Orchesters, war unter anderem langjähriges Mitglied im international renommierten Bartók Streichquartett.

Höchstes Lob von den Kritikern

Über Boldoczkis Interpretation der Trompetenkonzerte von Michael Haydn anlässlich der Salzburger Festspiele titelte die Presse: „Leichtzüngige Artikulation, höchste Beweglichkeit, extrem sicherer Ansatz, Koloraturkunst … ein Solist von solchem Rang veredelt jedes Musikwerk.“

Die Abschlussveranstaltung des 76.“Säckinger Kammermusik-Zyklus“ mit dem Trio Messina findet am 23. April statt.

Tickets für den 3. Märzsind erhältlich in der Tourist-Info, Waldshuter Straße 20, Telefon 07761 56830 sowie in allen bekannten ReserviX-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr. Die Tickets kosten 28 Euro/ermäßigt 25 Euro, 5 Euro für Gästekarten-Inhaber, Schüler und Studenten bis 25 Jahre.