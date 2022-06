von Michael Gottstein

„Fresh Wind“ lautet der Titel der neuen Ausstellung, die ab sofort in der Instrumentenabteilung des Schlosses Schönau zu sehen ist und „in ihrer Art als einzigartig bezeichnet werden muss“, wie Kollektionsleiter Johannes Brenke erklärt.

Der Titel ist doppeldeutig, denn „winds“ bedeutet im Englischen „Bläser“ oder „Blasinstrumente“, und er soll signalisieren, dass nun, nach dem Ende der coronabedingten Einschränkungen, ein „frischer Wind“ durch die ehrwürdige Sammlung weht.

Die Ausstellung Die Ausstellung ist ab sofort bis 23. Oktober im Trompetenmuseum im Schluss Schönau in Bad Säckingen zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, im Saal des Schlosses Schönau statt. Adrian von Steiger, der Leiter des Projekts, wird zunächst eine Einführung geben und anschließend durch die Ausstellung führen.

Instrumente, von denen man noch nie gehört hat

Die Ausstellung zeigt Innovationen aus der Forschung der Hochschule der Künste in Bern für zukünftige und historische Blasinstrumente: Dabei begegnet der Besucher Instrumenten, deren Ursprung ebenso erklärungsbedürftig ist wie ihr Name, zum Beispiel der „Ophikleide“.

Der Begriff ist abgeleitet von den altgriechischen Wörtern für „Schlange“ und „Klappen“. Diese Instrumente aus der Familie der Klappenhörner wurden Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt, also in einer Zeit, in der viele kreative Köpfe das Repertoire an Instrumenten bereichert hatten.

Auch die selten anzutreffenden Ophikleiden sind in der Ausstellung zu sehen. | Bild: Michael Gottstein

Interessierte dürfen Instrumente auch mal selber ausprobieren

Die Ausstellung schlägt einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart, indem sie Originale und moderne Nachbauten beziehungsweise Neuinterpretationen der historischen Vorbilder präsentiert. Und sie gibt Ausblicke in die Zukunft, etwa in Form der „Clex“, bei der es sich um den Prototypen einer elektronisch gesteuerten Kontrabassklarinette handelt.

Die multimediale Schau ist nicht nur für Fachleute, sondern auch für die Allgemeinheit interessant, denn man darf Instrumente selbst ausprobieren, beispielsweise eine Klappentrompete oder den Nachbau einer barocken Querflöte.