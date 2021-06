von sk

Am Sonntag, 27. Juni, 17 und 19.30 Uhr, gastiert das Trio Machiavelli im 74. Zyklus der Säckinger Kammermusik-Abende im Kursaal. Die drei Musiker – Claire Huangci (Klavier), Solenne Païdassi (Violine) und Tristan Cornut (Cello) – verbindet neben ihrer Leidenschaft zum gemeinsamen Musizieren eine tiefe Freundschaft. Auf dem Programm stehen Beethovens Klaviertrio D-Dur op. 79,1 „Geistertrio“, Schuberts Notturno Es-Dur d897 und Ravels Klaviertrio a-Moll (1914).

2018 gewann die in den USA geborene Pianistin Claire Huangci den Concours Géza Anda. Sieben Jahre zuvor war sie bereits mit dem 2. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in der Tasche aus München abgereist. Beim Kammermusikfestival des ARD-Wettbewerbs begegneten sich Huangci und der junge französische Cellist Tristan Cornut, auch er ein ARD-Preisträger. Fehlte noch die französische Geigerin Solenne Païdassi, und das Trio Machiavelli war komplett.

„Energiebündel am Flügel“

Für Claire Huangci ist es bereits der zweite Auftritt in der Trompeterstadt. Als Gewinnerin des Concours Géza Anda wurde die Ausnahmepianistin im 72. SKA-Zyklus als „Energiebündel am Flügel“ für ihre „technische Rasanz und betörende Klanglichkeit“ bejubelt und mit Bravorufen gefeiert.

In Solorezitalen und als Partnerin internationaler Orchester wie dem SWR Sinfonieorchester, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Radio-Symphonieorchester Wien, dem China Philharmonic Orchestra sowie dem Vancouver Symphony Orchestra konzertiert Claire Huangci in international bedeutenden Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus, der Elbphilharmonie, dem Gasteig München, dem Gewandhaus Leipzig, der Salle Cortot und der Suntory Hall Toky sowie auf Festivals wie dem Verbier Festival, Klavierfestival Ruhr und dem Rheingau Musik Festival.

Gast bedeutender Orchester

Die Violinistin Solenne Païdassi gewann 2010 den Ersten Preis beim Long-Thibaud Wettbewerb und ist Preisträgerin des Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerbs Hannover, des Violinwettbewerbs Tibor Varga Sion Valais und des Gyeongnam Wettbewerbs in Korea. Mit ihrer Violine von Gian Battista Guadagnini (1784) trat sie in der Carnegie Hall New York, dem Concertgebouw Amsterdam oder der Salle Gaveau in Paris auf und war ebenfalls Gast bedeutender Orchester.

Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs

Der Cellist Tristan Cornut wurde bereits bei zahlreichen Wettbewerben wie dem Gaspar Cassado Wettbewerb, dem ARD-Musikwettbewerb und den Kammermusik-Wettbewerben in Melbourne und Trondheim ausgezeichnet. Seit 2012 ist er Stimmführer der Celli der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und trat außerdem als Solocellist mit dem Stuttgarter Kammerorchester, dem Münchner Kammerorchester, dem Ensemble Resonanz, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Philharmonischen Orchester Tokyo auf.

Das Trio Machiavelli konzertiert anstelle des ursprünglich angekündigten Trio Messina, dessen Tournee auf eine spätere Saison verlegt wurde.

Einzel-Tickets zu 21 Euro, ermäßigt 19 Euro/ 5 Euro, sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich in der Tourist-Info Bad Säckingen, Waldshuter Str. 20, Telefon 07761/568 30, sowie in weiteren bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen. Es gibt keine Abendkasse.

Das letzte SKA-Konzert im 74. Zyklus 2020/21 findet am Sonntag, 11. Juli 2021, statt: „West Side Story“ mit dem Mannheim Brass Quintett und Kika-Moderator Juri Tetzlaff.