Beim Jahreskonzert in der evangelischen Stadtkirche begeistert der Gospelchor des Scheffelgymnasiums unter dem Thema „Dreams“ mit klassischen Gospelstücken, bewegenden Pop-Hymnen und rockigen All-Time-Favorites. Für Chorleiter Volker Weidt ist es „immer wieder ein Traum, uns hier vor voll besetztem Haus zu präsentieren“. Unterstützt werden die 40 Sängerinnen und Sänger aus den Klassenstufen 8 bis 12, von Anne Kütemeier am Piano und den schon lang verbundenen Musikern Jannik Kriegel an den Drums und Harald Tröndle am Bass.

Den Abend bgeinnt der Chor mit dem leicht-bewegten Stück „Dreams“ von Jonah Blacksmith. Mit „Saint Cecilia“ von Kasja Vala folgt eine ruhige, tief bewegende Hymne an die Heilige der Musik. Ihr Können als klassischer Gospelchor beweisen die Sängerinnen und Sänger in dem Gospel „Ride the Chariot“. Dass sie auch einzeln glänzen, zeigt Kaja Plate mit ihrem hellen, glockenklaren Solo.

Vielschichtige Arrangements und nuancenreiche Stimmklänge prägen das zerissen-melancholische Lied „Run Run Run“ von Sascha Dupont. Überraschend frech, gelöst und beinahe schalkhaft kommt Aura Diones „Geronimo“ daher.

Doch nicht nur der Chor, sondern auch das Publikum stellt sein Können unter Beweis. Für den traditionellen Gospel „Si ya hamba“ lädt der Chor die Zuhörer ein, mit ihnen zu singen, erst auf Englisch, dann auf Afrikaans und zuletzt nur gesummt. So gar nicht traumhaft erscheint „Turn back time“ von Aqua, als zu den sanften Stimmen und sauber intonierten Tönen exzentrisch präzise Rufe und Schreie albtraumhafte Zustände suggerieren.

„Smells Like Teen Spirit“, ein Song, „der Generationen bewegt hat“, so Weidt, erklingt entsprechend rockig mit tüchtiger Unterstützung Harald Tröndles an der Bassgitarre. Vollendet wird der Abend mit Michael Jacksons immer noch hochaktuellem „Earth Song“, der auf das Thema „Dreams“ zurückführt, zum nachdenken bewegt. Mit tosendem Applaus bejubelt die voll besetzte Kirche Gospelchor und Band.