von Hansueli Bühler

Fritz Käser ist am 12. Januar im Alter von 95 Jahren verstorben. Er war von 1957 bis 1969 Vizeammann und von 1970 bis 1989 Gemeindeammann in Stein. In die Amtszeit von Fritz Käser fiel der Beginn einer verstärkten Zusammenarbeit der Gemeinde Stein mit der deutschen Nachbarstadt Bad Säckingen. Die guten persönlichen Beziehungen zum damaligen Bad Säckinger Bürgermeister Dr. Günther Nufer bildeten die Basis für die Realisierung der gemeinsamen, grenzüberschreitenden Abwasserklärung. Auch beim schwierigen Prozess um Standort und Gestaltung der Fridolinsbrücke machte sich die gute Zusammenarbeit mit den deutschen Nachbarn bezahlt. „Fritz Käser hat sich in außergewöhnlichem Maße für das Wohl der Bevölkerung eingesetzt“, schreibt Hansueli Bühler, Gemeindeammann von Stein, in seinem Nachruf. Seine reiche politische Erfahrung und sein ausgeprägtes Gespür für das Machbare kamen auch auf kantonaler Ebene zum Tragen: Während zwölf Jahren vertrat er die FDP im Großen Rat des Kantons Aargau. „Fritz Käsers langjährige, ausgezeichnete Dienste zugunsten der Öffentlichkeit verdienen unsere Dankbarkeit und hohe Wertschätzung“, so Bühler.