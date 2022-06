von Hans-Walter Mark

Harpolinger trauert um einen Mitmenschen, der von der christlichen Grundhaltung geprägt und für den die Backstube sein Leben war. Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft, das richtige Augenmaß für das Machbare sowie die Fähigkeit, mit Begeisterung für sein Handwerk, sechs Tage in der Woche da zu sein, sind weitere Charaktermerkmale, die ihn auszeichneten. Vökt war eine in jeder Hinsicht bodenständige und allseits geschätzte Persönlichkeit und ein Bäcker aus Leidenschaft. Trotz der eingeschränkten Freizeit war Friedbert Vökt vielseitig.

Schon Friedberts Großvater Anton Vökt wie auch sein Vater Walter übten das Bäckerhandwerk aus. Dieser Tradition folgend, ergriff Friedbert Vökt nach der Schule den Bäckerberuf. Nach der Lehre übernahm er in den 70er Jahren die Bäckerei mit Laden, Landwirtschaft und Postagentur (1998 bis 2016).

Natürlich gab es auch im Bäckereiwesen über die Jahre einen großen Wandel, die Vökt erfolgreich, umsichtig und vorausschauend für zukünftige Entwicklungen bewältigte. Viele Nebenerwerbslandwirtschaften verschwanden nach und nach aus dem Ortsbild. Der Bedarf an Backwaren stieg. Mit dem Holzofenbrot fand Vökt eine Nische, die sich zu einem richtigen Boom entwickelte. Ob bei Festen, in der Gastronomie oder bei der Bevölkerung, seine Holzofenbrote waren weit über die Region beliebt und fanden überall großen Absatz.

Auch außerhalb seines Berufes engagierte er sich für die Allgemeinheit. So war er langjähriges Feuerwehrmitglied. Friedbert Vökt hinterlässt seine Frau Ingrid, zwei Kinder, Enkel und Urenkel. Die Beerdigung findet am Dienstag, 14. Juni um 11 Uhr in der Auferstehungskapelle in Harpolingen statt.