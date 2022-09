Die aus den 50er Jahren stammenden Höchstspannungsstromleitungen zwischen Rippolingen und Istein müssen im Zuge der Energiewende erneuert werden. Der Ersatzneubau befindet sich zurzeit noch in einem frühen Planungsstadium. Der Betreiber Transnet BW möchte den betroffenen Anwohnern und allen Interessierten Einblick in die Planungen geben und mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Dazu bietet er einen Bürgerinfomarkt am Mittwoch, 21. September, 17 bis 19.30 Uhr in Lörrach im Burghof, Herrenstraße 5, sowie am Donnerstag, 22. September, 17 bis 19.30 Uhr in Bad Säckingen in der Huber Arena, Langfuhren 9 an. Vor Ort finden sich ein Infomarkt mit verschiedenen Themeninseln zum Projekt. Um 17.30 und 18.30 Uhr findet eine Kurzpräsentation einer sogenannten Raumwiderstandsanalyse mit dem Titel „Wie entsteht der neue Trassenkorridor?“ statt.

Interessierte können die Veranstaltung zwischen 17 und 19.30 Uhr besuchen. Um Anmeldung wird gebeten online (dialognetzbau-transnetbw.de/rippolingen-istein/anmeldung-infomarkt/) oder unter der Dialog-Hotline (0800/380470–1).