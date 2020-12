von Harald Schwarz

Schon die Homepage in der ersten Version verrät ihn: den absoluten Willen zum Sieg. Symbolhaft dargestellt durch Siegertreppen, und, fürwahr, diese Podeste haben die kämpferischen Judokas des Judo Clubs-Kawaishi Bad Säckingen schon sehr oft erklommen.

Blick auf die Anfänge

Rückblende: An einem kalten Februartag des Jahres 1960 war in der alten Turnhalle der Hindenburgschule die Geburtsstunde des Bad Säckinger Judo-Clubs. Gründungsmitglied Hans Brändlin hatte das Kämpfen mit Judo im Kawaishi-Stil als ehemaliger Fremdenlegionär gelernt. Der Einsatz in den französischen Kolonien in Nordafrika war hart. Der Aufbau einer neuen Abteilung im Bad Säckinger Turnverein nicht minder. Er baute die Judo-Abteilung im Turnverein Bad Säckingen 1881 auf. Sie nannte sich damals „1. Judo-Club Kawaishi Säckingen“. Was macht den Unterschied zwischen Judo und Kawaishi aus? „Es gibt bis auf eine spezielle Eindrehtechnik eigentlich keinen“, erklärt Rainer Rittmann, stellvertretender Vorsitzender des Judoclubs. Kawaishi ist Japaner, er kam nach Frankreich und unterrichtete dort ein „europäisches“ Judo. Er machte Judo für die westliche Welt verständlich. Ein Grund, dass der hiesige Judo-Club den Namen „Kawaishi“ übernahm.

Bereits Ende 1960 bestand die junge Abteilung aus 30 Mitgliedern. Im März 1961 führte die Judo-Abteilung die Südbadischen Mannschaftsmeisterschaften in Bad Säckingen durch und es kamen die Judokas aus Villingen, Lörrach, Freiburg und Konstanz. Sie kämpften vor einer 200-köpfigen Zuschauerkulisse der A- und B-Klasse. Unglücklicherweise blieb für Bad Säckingen nur die „rote Laterne“ übrig. 1969 kämpften erstmals Mädchen im Team. Für Senioren wurde eine eigene Judoliga geschaffen. Ein Jahr später musste ein Aufnahmestopp eingeführt werden. Die räumlichen Kapazitäten waren für die Säckinger Judokas erschöpft. Besonders in den Jahren 1968 bis 1974 hatten die Abteilung eine ausgezeichnete Jugend- und Seniorenarbeit.

Wie die geschichtlichen Begebenheiten es im Allgemeinen aufzeigen, folgt auf eine Phase des Erfolges auch wieder die Tal-Phase. 1976 konnte nur knapp eine Auflösung des Judoclubs verhindert werden. Ende 1978 übernahmen Rainer Rittmann und Meinrad Sigwarth zunächst kommissarisch die Judoabteilung des TV Bad Säckingen. Von da an ging es bergauf. Die Judoabteilung wuchs in den folgenden Jahren auf 200 Mitglieder heran und war 1992 die zweitgrößte Abteilung im TV Bad Säckingen. 1993 löste sich die Abteilung aus dem TV Bad Säckingen und wurde unter dem Namen „Judo-Club Kawaishi Bad Säckingen“ ein selbstständig eingetragener Verein.

Pausieren wegen Corona

Und nun gibt es wegen Corona keine Kämpfe mehr auf den knallroten Turnmatten. Der komplette Betrieb wurde nach den Sommerferien ein zweites Mal eingestellt. Kein Training, keine Wettbewerbe, keine Veranstaltungen, keine Turniere, keine Ehrungen. Und auch kein Training im Freien ist möglich. Alles storniert bis 31. März 2021. Training auf der Matte seien Wettkämpfe mit Kuschelkurs und damit undenkbar, so Rittmann. „Ultraviolette Lampen mit Belüftungen kann man vergessen. Das sprengt den finanziellen Rahmen,“ erklärt er. Seine Prognose: „Unter zwei Jahren tut sich in der Zukunft nichts“.