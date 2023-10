Edmont Rostands romantische Geschichte des „Cyrano de Bergerac“ erweckt die Theater AG des Scheffel-Gymnasiums im Lichthof ihrer Schule zu neuem Leben. Das Thema lässt gerade in der heutigen Zeit und besonders unter Jugendlichen eine beinahe erschreckende Aktualität erkennen: Die Reduktion auf das Äußere. Für Christina Berger, der Leiterin des Scheffel-Theaters war es übrigens die letzte Regie. Sie übergibt die Leitung ihrer Kollegin Charlotte Becker.

Cyrano de Bergerac ist ein tapferer Soldat und begnadeter Poet, doch seine übergroße Nase scheint seinem Glück im Wege zu stehen. Aufgrund seines „entstellten“ Gesichts traut sich Cyrano nicht, seiner angebeteten Roxane seine Liebe zu gestehen. Stattdessen leiht er Christian de Neuvillette seine dichterische Stimme. Dieser schafft es daraufhin, Roxane mit den Gedichten Cyranos für sich zu gewinnen. Erst kurz vor dem tragischen Ende Cyranos begreift Roxane die Wahrheit.

Mal frech, mal witzig, mal emotional, immerzu überzeugend und mitreißend setzen die jungen Bad Säckinger Schauspielerinnen und Schauspieler die Ende des 19. Jahrhunderts in Paris uraufgeführte Geschichte um. Offensichtliche Leidenschaft und Freude verleihen den poetischen Versen des Edmont Rostand wieder eine Stimme.

Die ausdrucksstarke Bühnenpräsenz des Hautdarstellers Nikhil Nandhakumars als Cyrano und Angelina Hoop in der Rolle der Roxane überzeugten, ebenso iwe Noemi Schumacher als Christian. So komödiantisch leicht die ersten Szenen auch waren, so dramatisch sind die letzten Zeilen des tragischen Helds. Denn auch von verpassten Chancen erzählt das Drama.

Als Bergerac nach seinem letzten bewegenden Worte schließlich zusammenbricht, hält wohl jeder im Saal die Luft an.

Nicht nur das Herz der reizenden Roxane konnte dieser Cyrano gewinnen: Mit seinem authentischen Spiel im vollbesetzten Lichthof schafft es Nikhil Nandhakumar, das gesamte Publikum für sich einzunehmen.