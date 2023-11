Bad Säckingen – Was 1923 als Wagnerei in Obersäckingen begann, ist heute nach 100 Jahren ein innovativer Familienbetrieb in der dritten Generation. Fachwissen und größte handwerkliche Fähigkeiten im Holzleiterbau, sowie die Herstellung von Geräten für die Landwirtschaft waren die Aufgabenschwerpunkte des Firmengründers Otto Waßmer. Aus dieser einmaligen Situation und aus der Tradition heraus, dass im Berufsbild des Wagners die Holzleiterherstellung und die Herstellung von Skiern aus Holz mit inbegriffen ist, entstand die spätere Konstellation Sport + Leitern. Heute wird die Waßmer OHG in dritter Generation von den Geschwistern Brigitta Waßmer-Schäuble, Johannes Waßmer und Martina Hieke geführt.

Bis 1966 wurde das Unternehmen als reine Wagnerei geführt. Als der Firmengründer Otto Waßmer 1969 starb, übernahm der jüngste Sohn Josef das Geschäft. Der ließ sich zuvor als Fahrzeugbauer und Wagner bei der Firma Ski Vogt ausbilden. Durch den frühen Tod des Vaters erhielt Josef Wagner die Erlaubnis, die Meisterprüfung vorzeitig zu absolvieren. Josef Waßmer ist seit seiner Kindheit vom Wintersport begeistert. Heute ist die Waßmer OHG das Zentrum für Wintersportaktivitäten im Verkauf oder Verleih mit Service für Ski und Board. Doch auch im Bereich Allgemeinsport findet sich ein reichhaltiges Sortiment in beinahe allen Bereichen, etwa Trekking, Laufen und Nordic-Walking. Auch funktionelle Bekleidung für die Freizeit fehlt nicht. Dank fortwährender baulicher Maßnahmen darf sich die Kundschaft inzwischen auf rund 1000 Quadratmetern ihre Einkaufswünsche erfüllen.

Jetzt haben die Waßmers ihr Jubiläum gemeinsam mit beruflichen Wegbegleitern gefeiert. „Ich hoffe, dass die dritte Generation die Firma mit Schwung, Selbstvertrauen und mit Blick auf den Nachfolgegeneration, in die Zukunft führt“, so Josef Waßmer. Einen Scheck gab es für Nils Vogt, den Enkel der Stiftung Josef Vogt. „So möchten wir auch anderen Menschen etwas Gutes tun“, so Brigitta Waßmer-Schäuble.