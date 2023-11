Rechtzeitig vor Beginn der Karnevalssaison am 11.11. hielten die 2005 gegründeten Totenbühl Wölfe Bad Säckingen am im Restaurant „Fährmann“ ihre Mitgliederversammlung für das 2023 ab. Im Mittelpunkt stand auch die Teilnahme am Narrendorf der Narrenzunft Bad Säckingen auf dem Münsterplatz, welches für 2024 erstmals in größerem Rahmen geplant sei. Sascha Denz, erster Vorsitzender der Totenbühl Wölfe, sieht darin eine große Aufgabe für das „Wolfsrudel“, denn im neuen Format werde die Teilnahme „für uns sehr aufwendig sein.“ Zwar seien die Totenbühl Wölfe kein Mitglied der Zunft, „aber wir arbeiten zusammen.“ An der freudigen Teilnahme der Wölfe am Narrendorf kam daher kein Zweifel auf. Der gut besuchten Versammlung konnte Sascha Denz eine „größere Investition“ ankündigen – zwar „seien Masken bei den Totenbühl Wölfen keine Pflicht“, doch sei es notwendig, bis zu zwölf neue Masken für die fellbewehrten Wölfe zu bestellen.

Nach der „Abstinenz“ der Corona-Zeit konnte Denz in seinem Bericht für das Jahr 2023 auf eine beachtliche Zahl von Aktivitäten verweisen. So verwies er nicht nur auf die „Befreiung“ der Kinder in den Grundschulen und Kindergärten von Obersäckingen und Wallbach, sondern auch auf den „Standard“ der Dekoration der Bad Säckinger Lohgerbe durch die Totenbühl Wölfe und deren Teilnahme am traditionellen Narrenspiegel in der Stadt. Natürlich waren die Wölfe auch beim kleinen Umzug mit dem anschließenden Städtlefest, am Rosenmontagumzug und der Böög-Verbrennung am Dienstag dabei. Einen besonderen Höhepunkt bildete die Teilnahme am Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinische Narrenzünfte in Karsau.

Darüber hinaus zeigten die Totenbühl Wölfe an vielen Orten der Region Flagge – sei es beim Guggenbeben in Murg, dem Narrentreffen in Dogern, dem Stallffäscht in Rickenbach, dem Häxxefüür in Laufenburg, beim Umzug in Lörrach oder bei der Herrischrieder Dorffasnacht – die Wölfe waren dabei. Insgesamt waren es zur Fasnacht 2023 18 Termine – eine stolze Zahl für die 46 aktiven Mitglieder des in Obersäckingen beheimateten Vereins!

Nach einem Rückblick auf die Sommeraktivitäten mit einer Vatertagswanderung, dem Stadtradeln, einem Grillfest und der Teilnahme am Jubiläum der Bad Säckinger Städtepartnerschaften konnte Kassiererin Stefanie Zander auf die gute Kassenlage mit dem Weihnachtsmarkt als „größter Einnahmequelle“ des Vereins verweisen. Sorge bereitet dem Vorsitzenden Sascha Denz hingegen die schwache Teilnahme am regelmäßigen Stammtisch der Totenbühl Wölfe – „hier nimmt die Resonanz leider ab“, beklagte er. Auch Jugendwart Manuela Tröndle musste für die neun Jungwölfe darauf verweisen, „dass es immer sehr schwer sei, mit allen einen Termin zu finden.“ Die einstimmige Neuwahl des Vorstandes und zahlreiche Ehrungen für die zehn und 15jährige Mitgliedschaft im Wolfsrudel bildeten den Höhepunkt der Versammlung – samt Dank von Sascha Denz für die Treue des gesamten Wolfsrudels.