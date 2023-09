Feiern, tanzen, mit Freunden ausgehen – Das sind Themen jede Schülergeneration beschäftigen. Als die Feierlaune bei der Jugend von heute aufkam, hatten in Bad Säckingen bereits alle Clubs geschlossen. Dann verhinderte Corona, dass die Jugendlichen unbeschwert die Zeit miteinander verbringen konnten. Jetzt sind die Heranwachsenden bereit und möchten gemeinsam feiern – nur wo?

Mark Born: „Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein“ | Bild: Marie Berchtold

Ihren Wunsch nach einer solchen Möglichkeit teilen Raphael Knorre, Jeremy Weibel, Mark Born und Keanu Guth. Die vier sind Schüler am Scheffel-Gymnasium und engagieren sich in ihrer Freizeit in der Politik. Als Stellvertreter für die Jugend in Bad Säckingen hat der SÜDKURIER die vier Mitglieder des Jugendparlaments interviewt.

Wo können wir feiern?

Um sich auch außerhalb von Schule und Parlamentsarbeit treffen und gemeinsam feiern zu können, fehlt den Jugendlichen aus Bad Säckingen eine geeignete Möglichkeit. Clubs gibt es in Bad Säckingen keine mehr. Zuletzt schlossen das Tanzlokal „Feelings“ und das Eventlokal „Titanic“ Ende 2019 ihre Türen.

„Am ehesten setzt man sich an den Rhein“, beschreibt Jeremy Weibel die derzeitige Situation. Allerdings ist das nur in den warmen Monaten möglich. „Manchmal sind Dorffeste ansprechend, zum Beispiel in Wallbach, aber das ist dann auch nur einmal im Jahr“, erklärt Keanu Guth. „Es gibt zwar auch die Huber-Arena, aber dort ist auch nicht immer was los“, so Guth.

Noch schwieriger ist die Lage für die Jugendlichen im Winter. Man müsse immer zu jemandem nach Hause ausweichen und so seien Hauspartys die Norm, bestätigt der 18-jährige Schüler.

Jeremy Weibel über die derzeitige Situation: „Am ehesten setzt man sich an den Rhein“ | Bild: Marie Berchtold

Das Thema beschäftigt die Jugendlichen schon lange

„Es war schon ein paar Mal Thema in Sitzungen des Jugendparlaments“, machen die Jugendlichen deutlich. Auch von außerhalb soll es bereits einige Anfragen bezüglich der fehlenden Feiermöglichkeiten gegeben haben, immer mit der Bitte dies im Gemeinderat anzuregen. Doch die Eröffnung eines neuen Clubs fällt weder in den Zuständigkeitsbereich der Stadt, noch hätte sie die Mittel und Wege dieses Projekt eigenständig umzusetzen: Es bräuchte schon einen Disco-Betreiber, der den Neustart in Bad Säckingen wagt.

Keanu Guth über Clubbesuche in Freiburg: „Es lohnt sich nur dann, wenn man Ferien hat oder bei einem Freund in Freiburg übernachten kann“ | Bild: Marie Berchtold

So fühlt sich keiner wirklich für den Wunsch der Jugendlichen verantwortlich. Entsprechend stellt sich die Kommunikation mit der Stadt als schwierig heraus, erklärt Mark Born. Er ist innerhalb des Jugendparlaments zusammen mit Keanu Guth für die Stadtgestaltung zuständig. Allein sind die Jugendlichen machtlos: „Uns sind die Hände gebunden“, betont Born.

Clubbesuche in Basel und Freiburg

Aufgrund der Flaute hier in der Region, müssen die Jugendlichen bis nach Basel oder Freiburg fahren, um einen Club besuchen zu können. Doch das machen sie nach eigenen Angaben eher selten.

Der Aufwand lohne sich nicht, außerdem sei ein solcher Ausflug teuer und eine genau Planung notwendig, geben Raphael Knorre und Jeremy Weibel zu denken. Der letzte Zug von Basel nach Bad Säckingen fährt um kurz vor 1 Uhr. Sollte man den verpassen, sähe es schlecht aus. Was die Jugendlichen durchgängig beschäftige, sei dementsprechend die Frage: „Wie kommst du zurück?“, wie Weibel es formuliert. „Es lohnt sich nur dann, wenn man Ferien hat oder bei einem Freund in Freiburg übernachten kann“, fasst Keanu Guth die schwierige Lage zusammen.

Was wünschen sich die Jugendlichen?

Auf jeden Fall würden die Jugendlichen gerne öfter in den Club gehen, wenn es denn hier einen gäbe. Doch sie betonen auch, dass sie bereits über einen kleinen Schritt in diese Richtung dankbar wären: „Wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein“, beteuert Mark Born.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER äußern sie zahlreiche Ideen. Sie könnten sich eine umgebaute Lagerhalle als Treffpunkt ebenso gut vorstellen wie ein Jugendcafé, welches nicht für Kinder, sondern speziell für ihre Altersgruppe ausgelegt sein sollte. Ideen für einen möglichen Standort haben die vier Schüler ebenfalls. So fallen Namen wie Hallwyler Hof, das Haus Dietz oder das Polizeirevier in der Altstadt, deren zukünftige Nutzung noch nicht geklärt ist.

Raphael Knorre: „Es wäre ein Grund, um nach Bad Säckingen zu kommen“ | Bild: Marie Berchtold

Wäre ein Club ein Gewinn für die Stadt?

Nicht nur die Jugend würde von einem Club in Bad Säckingen profitieren, erklären die Vertreter des Jugendparlaments.

Hochrhein Ins „Feelings“ oder lieber in den „Club 69“? In diesen Discos wurde einst gefeiert Das könnte Sie auch interessieren

Es würde mehr Aufmerksamkeit für die Stadt geben und damit auch mehr Menschen, die hier Geld ausgeben, so Mark Born. „Es wäre ein Grund, um nach Bad Säckingen zu kommen“, findet auch Raphael Knorre. Gerade für jüngere Leute ist das Nachtleben in einer Stadt ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor.