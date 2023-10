Die Jugendfeuerwehr des Kreisverbandes Waldshut nahm den „Tag der Deutschen Einheit“ zum Anlass, den Feuerwehrnachwuchs einem Leistungstest zu unterziehen. Es ging bei diesem Wettbewerb um den Erwerb der Jugendflamme. Dabei handelt es sich um einen Ausbildungsnachweis für Jugendfeuerwehrmitglieder in Form eines Abzeichens und einer Urkunde. Die Jugendflamme ist in drei Stufen gegliedert, in deren Verlauf sich der Schwierigkeitsgrad ständig erhöht.

Jugendfeuerwehren zu Gast in Bad Säckingen

Stattgefunden hat die Veranstaltung bei der Feuerwehr Bad Säckingen, die zum ersten Mal Ausrichter der Prüfungsabnahmen war. Dank der erfreulichen Anzahl von Anmeldungen konnte in allen Stufen geprüft werden.

Feuerwehrjugend will sich beweisen

Den Herausforderungen stellten sich fünf Jugendfeuerwehren des Landkreises Waldshut. Aus Bad Säckingen, Dogern, Murg, Ühlingen-Birkendorf und Wehr-Öflingen waren nahezu 80 Jungfeuerwehrmädchen und -jungen bei schönstem Herbstwetter in die Trompeterstadt gekommen. Sie mussten sich je nach Stufe mit unterschiedlichen Prüfungsteilen auseinandersetzen.

Das richtige Absichern einer Gefahrenstelle gehört zu den Anforderungen für die Jugendflamme. | Bild: Marianne Bader

Ist das Grundwissen vorhanden?

Zum Bestehen der ersten Kategorie mussten Fertigkeiten wie die Zusammensetzung des Notrufes und die Anfertigung von drei Knoten oder Stichen nachgewiesen werden. Die Durchführung von drei einfachen feuerwehrtechnischen Aufgaben gehört ebenfalls dazu.

Die Feuerwehrtechnik muss der Nachwuchs kennen

Voraussetzungen für die zweite Kategorie waren Kenntnisse über feuerwehrtechnisches Gerät aus einem Feuerwehrfahrzeug. Des Weiteren wurde die richtige Durchführung praktischer Übungen demonstriert, wie beispielsweise ein Standrohr auf den Hydranten zu setzen.

Wasser marsch: Die Jugendfeuerwehr-Prüflinge beim Setzen eines Standrohres auf einen Hydranten. | Bild: Marianne Bader

Vorbereitung zur Lebensrettung

Um die Stufe drei zu erlangen, mussten die Jugendlichen im Vorfeld einen groß angelegten Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Mit diesem Wissen in der Ersten Hilfe wurden sie während der Abnahme mit praktischen Fällen beauftragt wie Seitenlage und Wundverband. Zudem wurde von den Teilnehmern eine Präsentation zu einem bestimmten Themengebiet verlangt.

Auch Fahrzeugkunde gehörte zu den Aufgaben für die Jugendflamme.Bild: Marianne Bader | Bild: Marianne Bader

Die Teilnehmer erzielen sehr gute Ergebnisse

Perfekt organisiert durch die gastgebende Feuerwehr konnte zum Schluss der Veranstaltung allen teilnehmenden Jugendfeuerwehrmitgliedern ihre Jugendflamme verliehen werden. Somit haben alle 77 Bewerber das Ausbildungsziel erfolgreich erreicht.

Die mit der höchsten Jugendflamme ausgezeichneten Hannes Duttlinger und Jonas Bors (in Uniform von links) umgeben von den Offiziellen der Feuerwehr Pattric Grzybek, Thomas Scheuch, Fabian Fischer und Carsten Otteny (von links). | Bild: Marianne Bader

Was besonders erfreulich war: Die zwei Jugendlichen Jonas Bors und Hannes Duttlinger der Feuerwehr aus Ühlingen-Birkendorf schafften es, die Jugendflamme der höchsten Kategorie (Stufe III) zu holen, was äußerst selten sei und bei der Auszeichnungsfeier besonders lobend hervorgehoben wurde. Diese Leistung solle Ansporn für alle Kinder und Jugendlichen sein, so der Kreisjugendleiter Pattric Grzybek bei der Verleihung.

Neben dem Kreisjugendleiter waren auch sein Stellvertreter Thomas Scheuch, der Kreis-Fachgebietsleiter Wettbewerbe Fabian Fischer und der Standortorganisator und Jugendfeuerwehrwart von Bad Säckingen, Carsten Otteny, anwesend, um sich ein Bild vom Wissenstand zu machen. Aufmerksame Beobachter der Prüfung waren auch Gäste aus der Schweiz von der Regio-Jugendfeuerwehr Lenzburg.