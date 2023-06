Zwölf Monate – schon war‘s vorbei. Länger durfte Oliver Fischer nicht Präsident des Lions Club Bad Säckingen sein. Das ist in der Satzung so festgelegt. „Wenn‘s am schönsten ist, muss man aufhören“, sagte Fischer, als er den Stab an seinen Nachfolger Tobias Noll weitergab. Der Bad Säckinger Orthopäde wird nun die Geschicke der Löwen leiten.

Bei der Amtsübergabe im Landgasthaus „Zur Sonne“ in Wehr blickte Fischer auf seine Zeit als Lions-Chef. Neben vielen Veranstaltungen innerhalb des Clubs und einem mehrtägigen Ausflug ins Saarland blieb vor allem der zum dritten Mal organisierte Verkauf des Adventskalenders im Gedächtnis. „Er war ein voller Erfolg, wir haben den bislang höchsten Gewinn erzielt“, bilanzierte Fischer. Große Teile des Erlöses reinvestieren die Lions stets in Spenden. So wurden mehr als 20 Lehrer des Scheffel-Gymnasiums bei einer Fortbildung im Rahmen des Lions-Quest und die Musikschule für ihre Online-Konzertreihe in Alten- und Pflegeheimen gefördert. Darüber hinaus spendeten die Lions einer Karsauer Familie, die ihre Mutter bei einem tödlichen Bootsunfall im Sommer 2022 verloren hatte, einen Betrag in vierstelliger Höhe. Zudem wird dem Bürgerverein „Daheim in Harpolingen“ beim Umbau des Pavillons für das Zukunftsprojekt „Tischgemeinschaft“ finanziell geholfen.

Kein Wunder, dass der neue Präsident Tobias Noll da weitermachen will, wo Oliver Fischer aufgehört hat. Noll stellte ein umfangreiches Programm vor. Etliche Veranstaltungen und Vorträge warten auf die derzeit 26 Mitglieder des Lions Clubs. „Im Mittelpunkt der Charity-Events soll wieder der Adventskalender stehen“, sagte Noll. Zunächst gibt‘s die „School‘s-out-Party“ am 26. Juli auf dem Rudolf-Erberle-Platz. Der Lions Club wird erneut bewirten, um die Spendenkasse zu füllen. Apropos Zukunft: Der neue Präsident nutzte die Gunst der Stunde und präsentierte Michael Schmid schon mal als seinen Nachfolger. Auch das ist bei den Lions so üblich. Schmid wird dann 2024 Präsident. Wie immer nur für ein Jahr.