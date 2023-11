Im Bad Säckinger Stadtteil Harpolingen tut sich Großes. Dort entsteht auf Initiative des Bürgervereins Daheim in Harpolingen eine generationsübergreifende Tischgemeinschaft wie sie sich woanders schwer finden lässt. Für den neuen Anbau eines barrierefreien Raumes an den Gemeindesaal ist am Freitag Richtfest gefeiert worden.

Weil er so ungewöhnlich ist und viele daran mitwirken, waren auch viele zum Setzen des Richtbaumes gekommen. Es wurde dann auch ziemlich eng für die Planer, Handwerker, Geldgeber und interessierte Bürger in den Räumen der zukünftigen Begegnungsstätte. Unter den Gästen weilten auch Bürgermeister Alexander Guhl und der Ortsvorsteherstellvertreter Stefan Malzacher. Auf dem Dach des Rohbaus trugen die beiden Zimmermänner Dennis Waßmer und Nick Wiedemann den Richtspruch vor. Begrüßungsworte sprach die Vorsitzende des Bürgervereins, Christine Oechslein. Welche Bedeutung das Bauwerk für den Ortsteil hat, kam erklärte Oechslein sogleich: „Ein kleiner Anbau für die Region – aber ein riesengroßes Projekt für unser Dorf!“ Es sei ein Beweis, dass man den „ständigen Kampf gegen die Unmöglichkeit“ tatsächlich gewinnen kann, betonte Oechslein in ihrer Rede.

Blick in die neue Begegnungsstätte von Harpolingen beim Richtfest. | Bild: Marianne Bader

Bislang gab es im Dorf kaum Angebote für Senioren oder Nachmittagsbetreuung für Kinder. Der gemeinsame Mittagstisch mit frisch gekochtem regionalem Essen zum Selbstkostenpreis soll Jung und Alt nun an einen Tisch bringen. Täglich soziale Kontakte, Entlastung für berufstätige Eltern und das Dorf lebendig zu erhalten, das sind die Ziele. Die Essensgemeinschaft bildet die Voraussetzung für die anschließende vereinsbasierte Nachmittagsgestaltung einschließlich Hausaufgabenbetreuung. Senioren können sich hier nicht nur gesund ernähren, sondern auch in geselliger Runde Kontakte pflegen und sich aktiv in das Nachmittagsprogramm einbringen mit Lesepatenschaften, Handarbeiten, Werken, Tanzen und Ähnlichem.

Die Mitverantwortlichen des Bauwerkes (von links): Bauleiter Christoph Schneider, Koordinatorin Ulrike Schusser-Wang, Bau-Allrounder Arno Sibold, Architekt Franz Michler, Vorsitzende des Bürgervereins Christine Oechslein, Sponsor Matthias Maier. | Bild: Marianne Bader

Exakt vor einem Jahr wurde im November 2022 Baufreigabe erteilt, mit dem Spatenstich im Sommer haben die Bauarbeiten begonnen. Eine große Herausforderung war die Finanzierung des Projektes. Die zu erwartenden Baukosten wurden auf rund 300.000 Euro geschätzt. Angesichts der chronisch klammen Haushaltslage konnte von der Stadt Bad Säckingen keine finanzielle Unterstützung gewährt werden. Das benötigte Grundstück jedoch, das an den Gemeindesaal angrenzt, hat die Stadt für 20 Jahre an den Bürgerverein verpachtet. Spontan und kostenlos übernahm das Architekturbüro Franz Michler die Bauplanung, die Bauleitung lag in der Verantwortung von Christoph Schneider. Es ist gelungen, Fördergelder von der Landesförderung für die Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) und von der Stiftung Herzenssache zu bekommen, so Oechslein.

Großer Dank der Vorsitzenden galt auch den vielen Förderern und Spendern, die mit kleinen und großen Summen mithalfen, wenn die Kosten wegen explodierender Baupreise davon zu galoppieren drohten. So führte die Vorsitzende die Zuwendungen der Vita-Stoll-Stiftung und des Lions-Clubs namentlich auf – zudem die vielen Handwerksfirmen, die mit Preisnachlässen oder Spenden die Umsetzung des Projektes möglich machten. Nicht unerwähnt blieben auch die unzähligen ehrenamtlichen Arbeitseinsätze Harpolinger Vereine und das große persönliche Engagement von Koordinatorin Ulrike Schusser-Wang, die nicht nur die Finanz- und Zeitpläne im Auge behielt, sondern stets für Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle sorgte. Nun steht als letztes noch die Komplettsanierung der Küche an. Dann steht der Eröffnung im Februar 2024 nichts mehr im Wege, stellte Christine Oechslein stolz und zufrieden fest.

Der Verein

Der gemeinnützige Bürgerverein „Daheim in Harpolingen“ wurde 2017 gegründet und zählt aktuell 82 Mitglieder. Durch bürgerschaftliches Engagement soll der Ortsteil attraktiv bleiben und die Lebensqualität für alle Generationen steigen. Harpolingen erhielt beim Landeswettbewerb 2022 „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Auszeichnung in Gold, ausgelobt vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Vorsitzende des Vereins Daheim in Harpolingen ist Christine Oechslein; Juliane Brenke ist stellvertretende Vorsitzende. Informationen im Internet: www.daheim-in-harpolingen.de