Bad Säckingen vor 26 Minuten

Tim Saller vom MV Harpolingen legt erfolgreich das goldene Leistungsabzeichen ab

Der 16-jährige Tim Saller vom Musikverein Harpolingen hat an der Musikakademie in Staufen erfolgreich das goldene Leistungsabzeichen abgelegt. Damit besitzt der Musikverein neben Torsten Thoma einen zweiten Trompeter aus den eigenen Reihen mit einem so hohen musikalischen Niveau.