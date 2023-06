Mit dem „Großen Gropnik“ werden die Gäste der Besuchergemeinschaft Bad Säckingen in Freiburg Einblicke in die Welt des russischen Präsidenten Putin bekommen. Insgesamt stehen sechs Vorstellungen auf dem Programm. Die Busfahrten organisiert Klaus Rüttnauer.

Wie der Dramaturg Rüdiger Bering und der Organisator der Besuchergemeinschaften, Günter Daubenberger, am Dienstag in der Aula der Anton-Leo-Schule erklärten, wird im Herbst ein neuer Roman des berühmten russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew unter dem Titel „Der große Gropnik“ erscheinen: Das ist ein Straßenschläger, der an das Gesetz des Stärkeren glaubt und unschwer als Porträt Putins angelegt ist.

Daubenberger stellte die Saison unter das Motto „Märchenzeit“, wobei weniger das Wundersame, sondern das Dunkle und das Bedrohliche der Märchen im Vordergrund stehe. Berühmt ist die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ des Wagner-Anhängers Engelbert Humperdinck, die Dirigent André de Rider als „Wagner ohne Weihrauch“ beschreibt. In Shakespeares Schauspiel „Wintermärchen“ wird der König von Eifersuchtswahn befallen. Der Regisseur Yair Shermann zeichnet ein düsteres Bild von Sizilien und erörtert die Frage, ob die Zeit Wunden heilen kann. Strawinskys Oper „The Rakes Progress“, die von Eva-Maria Höckmayr inszeniert und von Ektoras Tartanis dirigiert wird, ist als schwarze Komödie angelegt, die den Werdegang eines Wüstlings beschreibt. Hochpolitisch ist Verdis Oper „Don Carlos“ nach dem Drama Schillers.

Die Aufführungen

Die Aufführungen beginnen jeweils freitags um 19.30 Uhr: „Hänsel und Gretel“ (13. Oktober), „Wintermärchen“ (1. Dezember), „The Rakes Progress“ (12. Januar), „Company“ (8. März), „Der große Gropnik“ (19. April) und „Don Carlos“ (31. Mai). Der Bus fährt jeweils um 16.45 Uhr in Bad Säckingen bei der Firma Zimmermann ab. Kontakt: Klaus Rüttnauer, 07761/2503.