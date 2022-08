Das Unternehmen

Die Geiger Textil GmbH betreut Kunden in den Branchen Gesundheit, Pharma, Lebensmittel, IT mit passender Schutz- und Berufskleidung. Diese wird speziell gefertigt, vermietet oder verkauft, gereinigt und gepflegt. Ein immer wichtiger werdender Arbeitsbereich ist die Wäsche- und Bekleidungspflege für Branchen mit kritischer Reinraum-Produktion. Das Unternehmen versorgt täglich 40 Krankenhäuser, 135 Pflegeheime, 15 große Pharmafirmen und 25 Lebensmittelbetriebe in Süddeutschland und der Schweiz. Beschäftigt sind 350 Mitarbeiter. Geführt wird das Bad Säckinger Familienunternehmen von den Brüdern Jochen und Thomas Geiger mit Frederik Geiger, dem Sohn Jochen Geigers und dessen Frau Patricia. Informationen zum Unternehmen im Internet.