von Hans-Walter Mark

Eine in jeder Hinsicht positive Bilanz zog Ortsvorsteher Torsten Weimer beim Testzentrum für Harpolingen und Rippolingen (HaRippo) im Harpolinger Gemeindesaal. So unterziehen sich bei jedem Termin etwa dreißig bis vierzig Personen einem Schnelltest. Der Ortsvorsteher zeigte sich sehr stolz darüber, dass vier eingespielte ehrenamtliche Teams abwechselnd für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Er ist überzeugt, dass sich die Besucherzahl des Testzentrums erhöht, wenn Geschäfte und Restaurants wieder öffnen. Um diese zu betreten, ist ein negatives Testergebnis vorzuweisen. Der Ortsvorsteher weist darauf hin, dass das Testzentrum in Harpolingen jeweils dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Errichtung einer Dachgaube im Schweizerblick 3 befürwortete der Ortschaftsrat einstimmig. In den letzten Wochen war die Internetverbindung im Ort oft für Stunden unterbrochen. Eine mögliche Ursache könnte ein defektes Vodafonkabel in der Moosstraße sein, informierte der Ortsvorsteher Torsten Weimer.

Weiter auf der Tagesordnung standen Sachstandsberichte des Ortsvorstehers. Dazu gehörte eine Bauvoranfrage in der Moosstraße, bei der das Bad Säckinger Baurechtsamt dem Bauinteressenten empfahl, seinen Antrag zurückzuziehen. Der Ortschaftsrat befürwortete in der letzten Sitzung einstimmig das Baugesuch, da sich der Bauplatz im Ort befindet und eine Baulücke schließt. Ortsvorsteher Weimer informierte, dass in früherer Zeit der Eigentümer es ablehnte, das Grundstück als Baufeld eintragen zu lassen. Aufgrund dieser Historie steht das Baurechtsamt der Bauvoranfrage ablehnend gegenüber. Für die Ortschaftsräte war das Verhalten der Behörde nur schwer nachvollziehbar, denn die ehemalige Entscheidung ist nach Ansicht des Rates sicherlich revidierbar.

Keinen Fortschritt vermelden konnte Weimer bei den Projekten Funkmast, Flächennutzungsplan oder Glasfaserversorgung: „Wir bleiben am Ball, aber es ist zäh wie Kaugummi“, resümierte der Ortsvorsteher.