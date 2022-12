von Helmut Kohler

Kalt ist es geworden, mit einer nördlichen bis nordöstlichen Strömung ist polare

Kaltluft zu uns geflossen – und Väterchen Frost bleibt uns auch noch die Woche über erhalten.

Kaltluft lässt Temperaturen sinken

Durch die eingeflossene Kaltluft wurde am Sonntag, 11. Dezember, an der Wetterstation im Kurgebiet Bad Säckingen der erste Eistag (Dauerfrost) in diesem Winter verzeichnet. Die Tages-Höchsttemperatur lag bei minus 1,6 Grad Celsius.

Im letzten Winter mussten wir übrigens mit einer Tages-Höchsttemperatur von -0,1 bis zum Dreikönigstag 6. Januar auf den ersten Eistag warten.

Eine kleine Schneemannfamilie in einem Bad Säckinger Park. | Bild: Helmut Kohler

Bis zum Dienstag erwarten uns weitere Eistage. Dann wird es spannend: Einfließende wärmere Luftmassen in der Höhe könnten am Mittwoch, 7. Dezember, für Schneefall aber auch gefährlichen gefrierenden Regen sorgen. Richtung kommendes Wochenende wird es dann vermutlich wieder kälter werden.

Hier die Eistagestatistik der letzten 25 Jahre am Hochrhein:

die meisten Eistage in einem Jahr: 2010 mit 32 Eistagen

die wenigsten Eistage in einem Jahr: im Winter 1997 / 1998 und 2000 / 2001 gab es keinen einzigen Eistag

die meisten Eistage in einem Monat: 13, im Februar 2012 und Januar 2017

die meisten Eistage in Folge: 14, vom 31. Januar 2012 bis zum 13. Februar 2012

der früheste erste Eistag eines Winters: im Winter 1998 / 1999 am 22. November 1998

der späteste letzte Eistag eines Winters: im Winter 2005 / 2006 am 12. März 2006.

