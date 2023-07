Schulleiter Carsten Schnell bangte lange um das Bestehen des einjährigen dualen Berufskollegs mit Fachrichtung Soziales (1BKST) an den Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen. Aufgrund fehlender Bewerber in den letzten Jahren bewilligte das Regierungspräsidium Freiburg das Bildungsangebot nur noch bis zum Schuljahr 24/25. Wäre bis dahin keine Klasse zustande gekommen, hätte das Regierungspräsidium den Bildungsgang in Bad Säckingen geschlossen. Die gute Nachricht: Nun darf der Rektor doch noch eine Kleinklasse bilden.

Hier an den Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen werden im nächsten Schuljahr wieder Schüler zum einjährigen Berufskolleg Fachrichtung Soziales gehen. | Bild: Sebastian Ridder

Regierungspräsidium genehmigt Kleinklasse

Am Mittwoch

gab es die gute Nachrichten für die Hauswirtschaftlichen Schulen Bad Säckingen vom Regierungspräsidium Freiburg: das 1BKST wird es auch im kommenden Schuljahr geben. Für die Kleinklasse sind lediglich zehn Bewerber Voraussetzung. „Dasheißt aber nicht, dass die Klasse klein bleiben muss, wir hoffen noch auf weitere Bewerber,„ so Schnell.

Zur Vorgeschichte: Der beruflichen Schule fehlten lange nur drei Bewerber, um eine Klasse für das 1BKST anzumelden. Aber mindestens 16 Bewerber wären nötig gewesen. Deswegen hoffte die Schulleitung auf Interessenten, die sich umentscheiden und auf sogenannte „graue Bewerber“, die sich nicht über das Online-Bewerbungsverfahren für Berufliche Vollzeitschulen melden. „Solche Bewerber kommen sogar noch im September auf uns zu“, weiß Carsten Schnell aus Erfahrung.

Was ist denn eigentlich das 1BKST?

Die Schließung des 1BKST wäre für Carsten Schnell ein großer Verlust gewesen. Denn das Bildungsangebot aus 900 Stunden Praktikum und 13 Wochenstunden Unterricht bietet Menschen in verschiedenen Situationen eine Chance. Jungendliche können sich beispielsweise orientieren, ob eine Ausbildung in sozialen Bereichen das Richtige für sie ist und ihre Zeit der Berufsschulpflicht sinnvoll nutzen. Ausbildungsbewerber, die wegen Noten abgelehnt wurden oder weil sie zu jung für Schichtarbeit sind, können ihre Chancen verbessern.

Bewerbungsvoraussetzungen Auf das 1BKST kann man sich mit einem mittleren Bildungsabschluss bewerben. Das heißt: Ein Realschulabschluss, wer das Gymnasium bis nach der zehnten Klasse (G8) besucht hat oder einen Hauptschulabschluss inklusive abgeschlossener Ausbildung hat. Zuletzt muss auch ein Praktikumsvertrag mit einer von der Schule als geeignet angesehenen Einrichtung vorliegen. 1BKFH Das 1BKFH kann auf das 1BKST aufbauen. Dieses einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife besteht aus einem Jahr Vollzeitunterricht mit 32 Wochenstunden. Das 1BKFH hat eine berufsbezogene Ausrichtung. Die Schüler sind ein halbes Jahr auf Probezeit zugelassen und schließen das Jahr mit schriftlichen Prüfungen und mindestens einer mündlichen Prüfung ab.

In zwei Jahren zur Fachhochschulreife

Obendrein bietet das 1BKST den schnellsten Weg zu den Hochschulen. Denn im Anschluss an das 1BKST können Schüler das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife (1BKFH) abschließen und erhalten damit innerhalb von zwei Jahren die Fachhochschulreife. Die Voraussetzung ist lediglich, dass der Durchschnitt aus den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Bio mindestens befriedigend ist.

Rektor ist erstmal erleichtert

„Wäre im ersten Jahr keine Klasse zustande gekommen, wären wir angezählt worden. Im zweiten Schuljahr ohne Klasse wäre das 1BKST bei uns geschlossen worden“, so Rektor Schnell.

Auch wenn die Schließung erstmal vom Tisch ist, im nächsten Jahr kann es wieder anders aussehen. Sollte in einem Schuljahr keine Klasse zustande kommen, müsse wieder mit einer Schließung gerechnet werden, so Schnell: „Dann beginnt das ganze wieder von vorn.“ Mit dieser Maßnahme wolle die Schulaufsicht Bildungsgänge mit ungenügenden Interessenten vom Markt nehmen. Grundsätzlich habe er dafür Verständnis.

Kein landesweites Problem

Das 1BKST wird an 44 Standorten in Baden-Württemberg angeboten. Laut dem stellvertretenden Pressesprecher des Ministeriums für Kultus, Jungend und Sport, Fabian Schmidt, seien wenige Bewerber für das Bildungsangebot aber kein landesweites Problem. Eine mögliche Erklärung sei die Konkurrenz durch die vielfältigen Angebote an Berufskollegs.