Viel unternommen und angestoßen hat der DRK Kreisverband Säckingen im Zuge der Corona-Krise – und zwar ebenso vor wie hinter den Kulissen.

Ausgehend vom Hotzenwald gibt es inzwischen fast im gesamten Gebiet des Kreisverbands durch die Unterstützung Ehrenamtlicher ein Versorgungssystem mit Lebensmitteln und wichtigen Gütern.

In Zusammenarbeit mit einem Caterer werden in Bad Säckingen fertige Mittagsmenüs angeboten, heißt es in einer Mitteilung – eine Option, die auch bei den Mitarbeitern des Rettungsdienstes Anklang findet.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Der Kreisverband hat sich auch der Initiative der DRK Landesschule angeschlossen, die ein Internetportal für interessierte Freiwillige zur Verfügung stellt.

Anlässlich von Ostern wurde dieses vielfältige Engagement jetzt durch die Lieferung von schokoladigen Osterartikeln durch einen Lebensmittelmarkt belohnt.