von sk

Im Gloria-Theater geht es wieder aufwärts: Seit wenigen Wochen ist laut den Verantwortlichen eine Trendwende zu spüren. In einer Pressemitteilung heißt es, bei besonders beliebten Programmpunkten könne wieder das Ausverkauft-Schild an die Kasse gehängt werden. Ganz überwunden sei die Krise indes noch nicht.

Gäste kommen langsam zurück

“Die Menschen kommen zurück, das ist das Wichtigste für uns“, freut sich Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters, “die Krise hatte viele Gründe geboten, um Theater einen großen Bogen zu machen. Jetzt wird klar, dass die meisten dieser Gründe nicht mehr existieren und man endlich wieder genießen kann.“ Die erste ausverkaufte Show der Saison ist das Konzert der “Golden Voices of Gospel“ und auch einige Vorstellungen des Musicals „Tommy Tailors Traumfabrik“ könnten diese Marke noch erreichen. „Wir sind noch nicht da, wo wir gerne wären,“ konstatiert Intendant Jochen Frank Schmidt, „aber der Trend zeigt steil in die richtige Richtung und die Gäste, die zurückkommen sind so glücklich, weil sie plötzlich merken, genau das hat ihnen die ganze Zeit über so gefehlt.“

Kartenverlosung für Silvester

Für alle, die einen gelungen Jahresausklang mit einem Wohlfühl-Musical verbringen wollen, gibt es jetzt eine einmalige Gelegenheit. Für die Silvestershow von Tommy Tailors Traumfabrik am Samstag, 31. November, um 15 Uhr verlost der SÜDKURIER drei Mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie Karten gewinnen möchten, schicken Sie einfach bis kommenden Mittwoch, 28. Dezember, eine E-Mail mit dem Stichwort „Silvester“ per ­E-Mail an hochrhein.aktion@suedkurier.de. Bitte den vollständigen Namen nicht vergessen! Die Gewinner werden am 29. Dezember per E-Mail benachrichtigt.

Kartenverkauf Natürlich gibt es die Karten für das Musical Tommy Tailors Traumfabrik im Gloria-Theater Bad Säckingen auch im Vorverkauf. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 39,90 Euro und 109,90 Euro. Weitere Infos zum Musical, dem übrigen Programm und zum Kartenvorverkauf gibt‘s im Internet unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.