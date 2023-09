Im ersten Teil des Fahrrad-Checks, hat sich der SÜDKURIER mit der Fahrrad-Infrastruktur die Radwege zwischen Ost und West angeschaut. Diese Strecken sind jedoch für den Tourismus ausgelegt. Daher beschäftigen wir uns in diesem Teil mit den Radwegen, die von Anwohnern genutzt werden.

Auf dem Weg in die Schule oder zur Arbeit kommen viele Bad Säckinger auch aus den Wohngebieten im Norden der Stadt. Daher überprüfen wir, wie gut kommt man mit dem Fahrrad zurecht und wie fahrradfreundlich die Strecken in die Stadt und zwischen den Wohngebieten sind.

Diese Dinge laufen nicht gut

An manchen Stellen ist es für die Fahrradfahrer auf den Arbeits- und Schulwegen nicht so einfach. Wir erleben bei unserem Selbstversuch eine gefährliche Stelle und ein allgemeines Problem. Denn diese Bereiche werden auch von Fahrradfahrern genutzt.

Der SÜDKURIER testet die Radwege in Bad Säckingen Wohngebieten. | Bild: Stein, Moritz

McDonalds Kreuzung

Ein großes Problem für Radfahrer ist die sogenannte McDonalds-Kreuzung an der Basler Straße, der Dürerstraße und der Jurastraße.

Dem Radverkehr wird zwar auf dem Gehweg eine Spur angedeutet, allerdings müssen die Fahrradfahrer von ihrem Gefährt absteigen und schieben um die Kreuzung ordnungsgemäß zu überqueren. An der Ampel kommt es zusätzlich zu langen Wartezeiten für den Fuß- und Radverkehr. Eine Kreuzung ist hier auch ausschließlich zwischen Norden und Süden möglich, nicht jedoch zwischen Westen und Osten.

Warten an der Kreuzung Bundesstraße 34/Jurastraße Video: Rasmus Peters

Die Kreuzung gilt als gefährlicher Knotenpunkt, da es hier bereits zu tödlichen Unfällen kam. Allerdings kann die Stadt hier wenig ändern, da die Bundesstraße in die Hoheit des Regierungspräsidiums fällt.

Es ist eng

Eine allgemeines Problem in den Wohngebieten ist der Platz. Fehlende Radweg-Markierungen auf der Fahrbahn sind in den Wohngebieten selbst kein Problem, da dort weniger und langsamer gefahren wird. Auf den Verbindungsstraßen, die die Wohngebiete mit der Innenstadt verbinden, ist es jedoch anders. Radfahrer werden mit erschreckend wenig Abstand überholt. Innerorts gilt ein Mindestabstand von anderthalb Metern, die das Auto von der Lenkstange des Rads entfernt sein soll. Auf der Eggbergstraße muss man als Radfahrer also nicht nur mit der Steigung kämpfen, sondern wird auch von den Autos bedrängt.

Radwege in Bad Säckingen. | Bild: Stein, Moritz

Auch parkende Autos wie in der Ludwig-Herr-Straße machen die Fahrbahn eng. Gegenverkehr bedeutet hier für Radfahrer oft: Anhalten, da eine Seite der Fahrbahn beinahe durchgängig zugeparkt ist.

Als Fahrradfahrer in Bad Säckinger Wohngebieten kann es auch mal eng werden. Zwischen geparkten und fahrenden Autos ist dort oft wenig Platz, so wie hier in der Ludwig-Herr-Straße. | Bild: Moritz Stein

Verbindung zwischen Wohngebieten

Die Verbindungen zwischen den Wohngebieten sind dafür sehr angenehm zu fahren. Hier gibt es meist kombinierte Rad und Fußwege, die die Radfahrer ein anderes Wohngebiet schneller und direkter erreichen lassen als mit dem Auto. So kann man ohne Probleme und sicher von der Sanarystraße bis zur Flüh kommen und umgekehrt.

Der SÜDKURIER testet die Fahrradwege in Bad Säckinger Wohngebiete. | Bild: Stein, Moritz

So fährt man von der Sanarystraße in die Purkersdorfer Straße, dort über einen kleinen Rad- und Fußweg zu Bergseestraße. Ist diese überquert, gelangt man durch den verkehrsberuhigten Bereich in der Santeramostraße zu einer kleinen Holzbrücke, die ebenfalls als kombinierter Rad und Fußweg gilt. Die Brücke entlässt einen auf dem Parkplatz beim Aqualon, von dort aus kann man durch den Kurpark die Flüh schnell erreichen. Hier lohnt sich die Fahrt mit dem Rad, da es sich sehr angenehm fährt.

Der SÜDKURIER testet die Radwege in Bad Säckingen Wohngebieten. | Bild: Stein, Moritz

Badmattenpark als Knotenpunkt zwischen Nord und Süd

Das Radwege-Leitsystem funktioniert auch in den Wohngebieten. Immer wieder weisen weiße Schilder mit grünen Pfeilen den Verkehrsteilnehmern auf zwei Rädern den Weg. Ein zentraler Knotenpunkt für den Radverkehr zwischen Norden und Süden der Stadt ist der Badmattenpark. Hier münden die meisten Radwege aus den Wohngebieten hinein und bringen so die Fahrradfahrer ohne Gefahr durch den Autoverkehr auf die andere Seite der B34 und in die Stadt.

Radwege in Bad Säckingen. | Bild: Stein, Moritz

Der Platz geht aus

Der Fahrradbeauftragte der Stadt, Oliver Weinrich, sieht vor allem ein allgemeines Problem. Ihm zufolge ist das große Problem, dass es zu viele Auto in Bad Säckingen gibt und diese auch für kurze Strecken genutzt werden: „Die Infrastruktur ist da, die Straßen sind geteert, aber die Autos brauchen zu viel Platz“, so Weinrich. Er ärgert sich darüber, dass die Zulassungszahlen steigen. „Man macht sich nicht beliebt mit so einer Aussage, aber es wird zu selten erwähnt“, sagt der Verkehrsexperte weiter.

Auch die Ampelschaltung sei ein Nachteil für den Fuß- und Radverkehr jedoch habe dies einen Hintergrund, meint Weinrich: „Durch das Bremsen des Verkehrs wird die CO 2 -Belastung im Ort höher und es bilden sich Staus. Das ist eine Belastung, wie Studien aus Basel ergeben haben.“

Dennoch sei die Stimmung bei den Radfahrern in der Stadt laut Oliver Weinrich positiv, da die Stadt attraktive Infrastruktur für Fahrräder geschaffen habe. Er sieht keinen Kampf zwischen dem Fahrrad und dem Auto, vielmehr gebe es zu oft einfach nicht genug Platz.