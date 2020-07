von Susanne Eschbach

Bis 31. August läuft die Aktion und in dieser Zeit gibt es vier Zwischenverlosungen, bei der mit einem Quäntchen Glück, jeweils Einkäufe im Wert von bis 1250 Euro zurückgewonnen werden können. Vorausgesetzt, der Teilnehmer hat die Volljährigkeit bereits erreicht. Insgesamt 5000 Euro werden in diesem Zeitraum verlost, die das SÜDKURIER Medienhaus zur Verfügung stellt.

Bad Säckingen Anlegestelle für Wanderboote: In der Rhein-Au entsteht eine neue Touristenattraktion Das könnte Sie auch interessieren

Und so funktioniert es: Bei jedem Einkauf in einem der insgesamt rund 90 an der Aktion teilnehmenden Geschäfte, den Kassenzettel oder die Rechnung aufheben. Zu erkennen sind die teilnehmenden Geschäfte an dem Plakat mit dem Gewinnspiel-Verlauf im Schaufenster und an dem Aktionslogo, das einen Stempel mit einer Einkaufstasche in der Mitte zeigt. Außerdem sind alle teilnehmenden Unternehmen in der Beilage „SÜDKURIER zahlt Ihre Rechnung“ vorgestellt.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Verlosung wandern alle nicht gezogenen Belege zurück in den Lostopf. So hat ein Beleg gleich viermal eine Gewinnchance. Es können auch Rechnungen oder Belege eingereicht werden, die über dem wöchentlichen Betrag liegen, zu gewinnen gibt es dann aber nur die 1250 Euro. Ganz wichtig: Nur Rechnungen oder Belege nehmen am Gewinnspiel teil, die aus einem Einkauf im Rahmen der Aktionszeit vom 1. bis 31. August stammen.

Die Rechnung oder den Kassenzettel im Internet auf der Seite www.suedkurier.de/suedkurier-zahlt-ihre-rechnung mit dem Smartphone abfotografieren und hochladen. Für die Zwischenverlosungen kommen die Belege alle in einen virtuellen Lostopf, woraus dann wöchentlich die Gewinner gezogen werden. Gelost wird so lange, bis der Betrag von 1250 Euro pro Zwischenverlosung erreicht ist.

Die Zwischenverlosungen finden jeweils montags statt und die erste Gewinnmöglichkeit gibt es zum ersten Mal am Montag, 10. August. Die weiteren Verlosungen sind am 17., 24. und 31. August. Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt und die Gewinnsumme wird direkt auf das Konto überwiesen. Um die Einkaufsfreude zu erhöhen, hat das SÜDKURIER Medienhaus auf eine bunte Mischung an Einzelhändlern und Dienstleistern geachtet. Der Kunde hat die Wahl aus Kleidung, Elektronik oder viele andere Dinge die das Leben noch schöner machen und mit ganz viel Glück wird der zuvor bezahlte Betrag wieder vom SÜDKURIER Medienhaus erstattet. Welche Gewinnsumme in welchem Geschäft gezogen worden ist, wird nach jeder Zwischenverlosung im Anzeigenteil des SÜDKURIER und des Alb-Boten veröffentlicht. Alle Daten der Teilnehmer werden nach dem Gewinnspiel gemäß der Datenschutzverordnung gelöscht.