Für drei Tage wird die Schützenstraße zur Schlemmermeile: Am heutigen Freitag, 16 Uhr, beginnt das Street-Food-Festival einer bayerischen Event-Agentur. 14 Foodtrucks bieten von Hots Dogs mit verschiedenen Toppings, griechischen Pitas, ungarischen Langos, Schweizer Raclette-Burger, indischen und mexikanischen Spezialitäten, Pommes mit verschiedenen Toppings, Burgern mit Wagyu-Fleisch vom Bodensee bis hin zu gefüllten Crêpes, Bubble Waffles, Baumstriezel und Kaffeespezialitäten alles an, was das kulinarische Herz begehrt. „Bei entspannter Atmosphäre und Livemusik können Street-Food-Spezialitäten aus aller Welt probiert und verköstigt werden“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Für die Unterhaltung der kleinen Besucher sorgt eine Hüpfburg, eine Malecke und Kinderschminken. Das Street-Food-Festival ist am Freitag geöffnet von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Unabhängig vom Streetfood-Festival feiert die Bads Säckinger Narrenzunft am Samstag i direkter Nachbarschaft ihr „6-Bäumle-Park-Fest“. Vor einigen Jahren im Rahmen einer „Notstandsbehebung“ von der Narrenzunft Bad Säckingen ins Leben gerufen, findet am Samstag, 3. Juni, wieder das „6-Bäumle-Park-Fest“ im hinteren Bereich der Lohgerbe statt. Seinen Namen hat der kleine Platz wegen der Anzahl der dort gepflanzten Bäume erhalten. Um diese Fläche zu beleben, hatte die Narrenzunft damals den Platz umgetauft und im folgenden Sommer das erste „6-Bäumle-Park-Fest“ gefeiert. Inzwischen hat das Fest einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Bad Säckinger Narren. Ab 10.30 Uhr am kommenden Samstag erwarten die Mitglieder ihre Gäste einmal mehr mit Gegrilltem und kühlen Getränken. Auch Sitzplätze sind eingerichtet. Bis 16 Uhr dauert das Fest.