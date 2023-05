Vor der Bad Säckinger SÜDKURIER-Geschäftsstelle steigt am Samstag, 20. Mai, wieder der beliebte Familienflohmarkt. An den Ständen auf der Wiese und auf der Straße vor der SÜDKURIER-Lokalredaktion in der Hauensteinstraße kann dann wieder nach Herzenslust gestöbert, verhandelt, gekauft und verkauft werden. 70 Plätze warten darauf, mit Trödel, Antiquitäten, Gebrauchtem und Selbstgemachtem belegt zu werden. Plätze und Standnummern werden verlost. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wenige Plätze sind noch frei, einen Stand betreiben können Abonnenten des SÜDKURIER.

Seit vielen Jahren ist der SÜDKURIER-Flohmarkt, der jährlich im Frühling und im Herbst stattfindet (außer zu Corona-Zeiten), ein beliebter Treffpunkt, nicht nur für Schnäppchenjäger. Die familiäre Atmosphäre wird von Besuchern und Standbetreibern geschätzt. Der Flohmarkt beginnt um 8 Uhr und läuft bis 16 Uhr.

Die Bewirtung übernehmen in bewährter Weise die Aerobic-Frauen des Radsportvereins Wallbach. Sie sind von Beginn an dabei und verwöhnen die Gäste mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen. Es gibt auch Sitzplätze für einen gemütlichen Plausch rund um den Grillstand. Das Bewirtungsteam achtet auch in diesem Jahr wieder darauf, Plastik zu vermeiden. So geben die Wallbacher Frauen Holzgabeln zu den Kuchen aus und verwenden Pappbecher für die ausgeschenkten Getränke.

Der SÜRKURIER-Familienflohmarkt findet wie immer zwischen 8 und 16 Uhr statt. In dieser Zeit ist die Hauensteinstraße von der Einmündung Gießenstraße bis zur Einfahrt der Tiefgarage für den Verkehr gesperrt. Parkraum sowohl für Händler als auch für Flohmarktbesucher steht auf dem Festplatz zur Verfügung.

Anmeldungen: Bewerbungen um einen Standplatz beim SÜDKURIER-Flohmarkt am Samstag, 20. Mai, können noch bis Donnerstag, 11. Mai, per Mail an hochrhein.aktion@suedkurier.de abgegeben werden. Neben dem vollständigen Namen, der Adresse und einer Telefonnummer ist die Nummer des Abonnements wichtig.