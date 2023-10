Bad Säckingen – Eine brillante Darbietung präsentierte der Kammerchor Bad Säckingen, unterstützt vom Kammerchor-Orchester und vom Schulchor des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden, unter der Leitung des Dirigenten Wolfgang Haller im Fridolinsmünster. Zum Jubiläumskonzert anlässlich des 30. Geburtstages des Chores führten die Musiker ein für einen solchen Anlass eher untypisches Werk auf: Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem sowie Antonio Lucio Vivaldis Magnificat.

Die barocke Melodie des Magnificat, der Lobgesang aus dem Lukas-Evangelium, erklang feierlich und dramatisch, untermalt vom Streicher-Ensemble. Die aus derselben Zeit stammende architektonische Ausstattung des Münsters ergänzte den Höreindruck visuell. Mühelos schienen die geistlichen Texte von den Stimmen und Instrumenten getragen zu werden. Die beeindruckende Stimmkraft des Chores mischte sich harmonisch mit den emotionalen Klängen des Orchesters – akzentuiert durch die exakten Einschübe der erfahrenen Solisten – und fügte sich perfekt in die sakrale Klangatmosphäre des Fridolinsmünsters. „Es ist einfach das schönste Chorwerk überhaupt“, so der Dirigent Wolfgang Haller über das letzte Werk von Mozart, das Requiem in d-Moll. Haller, der den Chor seit 2002 leitet, ist Lehrer am Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden und leitet dort den Schulchor. Einige Schüler konnte er für die Aufführung als Verstärkung gewinnen.

Die Sopranistin Verena Seyboldt begeisterte das Publikum mit ihrer hellen, klaren Stimme. Seyboldt absolviert derzeit einen Masterstudiengang an der Hochschule für Musik Freiburg, ebenso Lea Krüger und Paul Frey. Krüger schaffte als Alt mit ihrem professionellen Gesang die Überleitung zwischen den hohen und tiefen Stimmen. Frey als Bass verlieh der Komposition ihr Fundament. Als Tenor, der die Darbietung abrundete, war Hans Jörg Mammel, ehemaliger Student in Freiburg, zu hören. Gekonnt verwoben die Solisten ihre vielschichtigen Stimmen zu einer beständigen Gesamtkomposition, die durch die Chorsänger ihre Tiefe erhielt und auf einem Klangteppich des Orchesters zu schweben schien. Punktgenau akzentuiert meisterte der Chor die dunklen, bedrückenden Passagen genauso wie die aufgeweckten Harmonien. Ein runder Abschluss bildete Mozarts Motette Ave verum corpus in d-Dur als Zugabe mit lieblich sanften Klängen.