von Susanne Eschbach

Toiletten sind elementare Dinge des Lebens. Wenn diese kaputt und verdreckt sind, entwickeln sie sich zum Aufreger. Das gilt in Bad Säckingen vor allem für die öffentliche Toilette am Bahnhof. „Die Toilettenanlage am Bahnhof ist ein Thema, das mich begleitet, seit ich Bürgermeister von Bad Säckingen bin“, erklärt Bürgermeister Alexander Guhl. Jetzt sind mit umfangreichen Sanierungsarbeiten der öffentlichen Toiletten am Bahnhof, die Missstände beseitigt worden.

Schlimme Zustände

„Die Zustände waren einfach nicht mehr haltbar“, erklärt Melanie Schrieder vom Technischen Bauamt. Ständig waren das Inventar zerstört und die Toiletten völlig verdreckt. „Man darf gar nicht erzählen, was wir da alles rausgeholt haben“, schaudert es die Bauleiterin immer noch. Zwar war regelmäßig ein Gebäudereiniger vor Ort, doch genutzt hat es nichts. Auch bei Bürgerversammlungen waren die schlimmen Zustände des Bahnhofklos immer wieder ein Thema. „Das Problem in der Vergangenheit, etwas an der Situation zu ändern, waren natürlich auch die Finanzen“, so Guhl weiter. Ausschlaggebend war jetzt aber, dass das System „Nette Toilette“ in der Innenstadt nicht greifen konnte, weil die Geschäfte und Restaurants wegen Corona geschlossen waren. „Da war uns klar, wir müssen etwas tun“, so Guhl.

Kreis Waldshut Überfüllte Tonnen und schwere Müllsäcke: Das sollten Bürger beim Entsorgen des Restmülls beachten Das könnte Sie auch interessieren

Im Zuge der Neuordnung des Bahnhofareals, hat sich dann ein Fördertopf aufgetan, „der auch die Toiletten am Bahnhof mit einbezieht“, erklärt Stadtbaumeisterin Margit Ulrich. Obwohl das Gebäude in dem sich die Toiletten befinden im Eigentum der Bahn ist, ist die Kommune für das verantwortlich, was in den Gebäuden untergebracht ist. Noch unter der Leitung von Joachim Wolter ist der Förderantrag gestellt worden und die Ausschreibungen für die Arbeiten fanden statt. In Sachen Sicherheit und Sauberkeit hat die Stadtverwaltung gute Erfahrungen mit den öffentlichen Toiletten am Festplatz gemacht, weshalb dieses Konzept jetzt auch am Bahnhof umgesetzt worden ist. Künftig müssen die Nutzer 50 Cent für den Toilettengang einwerfen. Dafür steht eine umfangreich sanierte Toilette aus Edelstahl zur Verfügung. Um den Eingang barrierefrei zu gestalten, ist der Eingang der Toilette an die östliche Seite des Gebäudes verlegt worden. Am 1. März war der Spatenstich und jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und die Toiletten nutzbar. Insgesamt 140.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. 30.000 Euro stammen aus dem Fördertopf des Landes. Guhl: „Wir wissen, das ist viel Geld, aber uns war die Qualität wichtig.“