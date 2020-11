von Werner Probst

Verena Soult feiert am Sonntag, 29. November, ihren 85. Geburtstag. Die Jubilarin ist stets gut gelaunt. Sie versorgt ihren Haushalt noch selbst, strickt und löst vielfach Kreuzworträtsel. Sie freut sich darüber, dass sie noch täglich den SÜDKURIER lesen kann und nette, hilfsbereite Nachbarn hat.

Viele Stationen in ihrem Leben

In Fahrnau kam Verena Soult auf die Welt. In Gräsgen wuchs sie bei Pflegeeltern auf und war anschließend in Obereggingen. In Lörrach war sie in einem Haushalt tätig, ehe sie mit 18 Jahren nach Bad Säckingen kam. In der Lonzona arbeitete sie als Spulerin und heiratete 1958 ihren späteren Ehemann Alfons. Einen Sohn brachte sie auf die Welt. 1969 verunglückte ihr Mann tödlich. 20 Jahre lang arbeitete Verena Soult dann in der Ciba-Geigy in der Schweiz, ehe sie in den Ruhestand ging.

Urlaube

Viele Jahre war Verena Soult dann mit ihrem Lebenspartner Franz Pfeifer zusammen. Gerne denkt sie an die Zeit, in der man mit dem Wohnwagen in der warmen Jahreszeit auf dem Campingplatz in Überlingen schöne Tage verbrachte oder auch in Spanien im Urlaub weilte. Vor elf Jahren starb ihr Lebenspartner.

Die Freuden

Bis vor drei Jahren steuerte die Jubilarin auch noch selbst ihren Personenwagen. Heute erfreut sie sich an ihrer schmucken Wohnung, die viele blühende Blumen beherbergt, mit dem Wellensittich Liesel, mit dem sie viel Spaß hat. Gerne genießt sie auch noch ein Gläschen guten Weißweins oder auch einmal ein kühles Bier.