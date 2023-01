Im Gebiet der Pfarrei Heilig Kreuz Bad Säckingen sind in diesem Jahr 20 Kinder als Sternsinger unterwegs gewesen, schreibt die Pfarrei in einer Pressemitteilung. Die Sternsinger brachten am 6. und 7. Januar den Segen in die Häuser und Wohnungen und sammelten Spenden für die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks.

Das Motto dieses Jahr lautet: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Im Mittelpunkt der Aktion steht der Kinderschutz weltweit. Im Vorfeld der Aktion gab es ein Kennenlernen- und Informationstreffen, bei dem mit Unterstützung der Materialien des Kindermissionswerks Beispielprojekte vorgestellt wurden, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie sie die Situation der Kinder verbessert.

Mehr als 6500 Euro Spenden

Die Sternsinger haben bei ihren Hausbesuchen mehr als 6500 Euro an Spenden gesammelt. Die Organisatoren und Sternsinger danken allen Menschen, die durch ihre Spende Projekte zum Kinderschutz ermöglichen. Wer die Projekte der Sternsinger unterstützen möchte, kann dies auch noch im Nachhinein tun, indem er auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg auf das Stichwort „Sternsinger 2023“ klickt oder die Spende in einem der Pfarrbüros einwirft. (sk)