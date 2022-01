von SK

Im Gebiet der Heilig Kreuz Pfarrei Bad Säckingen waren 20 Kinder als Sternsinger unterwegs. Die Sternsinger brachten am 2. und 3. Januar den Segen in die Häuser und Wohnungen und sammelten dabei Spenden für die Aktion Dreikönigssingen vom Kindermissionswerk. Wie die Pfarrei mitteilt, lautet das Motto der Aktion in diesem Jahr: „Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“

Gesundheitsförderung in Afrika

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika. Im Vorfeld der Aktion gab es ein Kennenlernen- und Informationstreffen, bei welchem mit Unterstützung der Materialien des Kindermissionswerkes, Beispielprojekte vorgestellt wurden, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie sie die Gesundheitssituation der Kinder verbessert.

Die Sternsinger waren in fünf festen Gruppen eingeteilt und wurden auf dem Weg von Haus zu Haus von Gruppenbegleitern unterstützt. Trotz der aktuellen Situation konnten die Gruppen an alle Haushalte in dem Gebiet den Segen bringen. Die Organisatoren haben dazu im Vorfeld ein Hygienekonzept erstellt und die Regeln der katholischen Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg sowie die des Kindermissionswerkes eingehalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu gehörte auch ein täglicher negativer Antigen-Schnelltest, regelmäßiges Hände desinfizieren und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Die Sternsinger konnten bei ihren Hausbesuchen mehr als 5900 Euro an Spenden sammeln. Wer die Projekte der Sternsinger unterstützen möchte, kann dies auch noch nach dem 6. Januar machen: Interessierte können auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg das Stichwort „Sternsinger 2022“ anklicken und den Wunschbetrag spenden oder die Spende in einem der Pfarrbüros der Heilig Kreuz Pfarrei einwerfen.