Die Mittelschule Fricktal wird in Stein und nicht in Rheinfelden gebaut. Das hat der Große Rat am Dienstag nach einer engagierten Debatte – an der, wenig verwunderlich, viele Großrätinnen und Großräte aus dem Fricktal am Mikrofon auftauchten – entschieden. Nachdem der Minderheitsantrag aus der Kommission Allgemeine Verwaltung, Rheinfelden statt Stein als Mittelschulstandort im Schulgesetz zu verankern, keine Chance hatte (er wurde mit 81:48 Stimmen abgelehnt), war der Weg für Stein frei: In der Schlussabstimmung stellten sich alle Großrätinnen und Großräte hinter den Antrag.

Beat Käser, Gemeindeammann von Stein, wirkt gelöst, als er nach dem Entscheid für Stein mit der AZ telefoniert. „Ich fühle mich fantastisch“, sagt er und schiebt nach: „Ein großartiger Tag.“ Käser, selber FDP-Großrat, reiste am Dienstag mit gemischten Gefühlen nach Aarau. Einerseits war er zuversichtlich – auch aufgrund der Anhörung und der klaren Position der Regierung, die sich für Stein aussprach. Doch als Politiker weiß er eben auch: Es kann immer etwas passieren, es kann immer anders kommen, als man denkt. „Es ist eine politische Abstimmung – und die ist nicht berechenbar.“

Und als der Minderheitsantrag abgelehnt wurde? „Da war ich erleichtert“, sagt er und fügt mit einem Schmunzeln an: „Als Steiner kann ich da schon sagen: Da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.“

Der Entscheid sei gut für die Gemeinde – und ihr Gewerbe. „Von der Mittelschule wird das lokale Gewerbe profitieren“, ist er überzeugt. Zudem sei er ein gutes Argument dafür, dass die beiden Großverteiler Coop und Migros in Stein bleiben. Käser

ist überzeugt: „Es wird auch Sy­nergien mit den internationalen Pharmakonzernen geben.“ Ihm ist wichtig, all jenen, die auf der Verwaltung und im Hintergrund für den Standort Stein gekämpft haben, Danke zu sagen. „Sie haben zum Erfolg beigetragen.“

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala ist Franco Mazzi, Stadtammann von Rheinfelden. Der ehemalige FDP-Großrat reiste am Dienstag ebenfalls nach Aarau, um die Debatte live zu verfolgen. Er habe nach der Anhörung gewusst, dass Rheinfelden von Platz zwei aus startet und dies nicht einfach werde. Er habe aber bis zuletzt gehofft, dass der Große Rat anders entscheidet. Denn: „Der Bau einer Schule darf kein regionalpolitischer Entscheid sein und auch keine Standortförderungsmaßnahe.“ Es müsse ein Sachentscheid sein, der den Nutzern diene, also den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen.

Dies ist der Standortentscheid für Mazzi nicht. Er sagt mit Blick auf das Haupteinzugsgebiet rund um Rheinfelden: „Jetzt geht die Schule nicht zu den Leuten, sondern die Leute gehen zur Schule.“

Sein Fazit zum Tag: „Es gab eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass das Fricktal eine Mittelschule bekommt. Die schlechte, dass sie am falschen Ort gebaut wird.“ Man könne nun einfach hoffen, dass es zumindest eine schöne Schule werde.